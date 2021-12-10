Лепс розлучається з дружиною після довгих років спільного життя

Про причини розлучення поки нічого невідомо. Відзначається, що зовсім недавно співак тепло вітав дружину в соцмережах.
Музикант Григорій Лепс і його дружина Анна Шапликова розлучаються після 20 років шлюбу, повідомило видання StarHit з посиланням на судові документи.
За даними ЗМІ, ініціатором розлучення стала Шапликова. Пара вирішила розлучитися мирно і без поділу майна. Подружжя зустрінеться в суді 20 грудня.
Про причини розлучення поки нічого невідомо. Відзначається, що зовсім недавно співак тепло вітав дружину в соцмережах.
Нагадаємо, пара познайомилася в 2000 році, а узаконила відносини через два роки. У шлюбі народилися троє дітей: дочки Єва (2002) і Ніколь (2007), а також син Іван (2010).
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Рнаее Главред писав про те, що беззмінний dиконавець чарки горілки і підкорювач російських сцен Григорій Лепс спробував не пити, і у нього не вийшло.
Лепса застукали за розпиванням спиртного в Москві на вечірці, пишуть російські ЗМІ.
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