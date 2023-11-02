Втікачка Повалій розповіла, як спілкується з рідним сином

Скандальна попспівачка Таїсія Повалій, яка заробляє "криваві" рублі в країні-агресорі РФ, розповіла, як спілкується з сином в Іспанії.

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Таїсія Повалій та її син Денис / Колаж Главред, фото instagram.com/tpovaliyofficial, instagram.com/denys.povalii

Скандально відома співачка українського походження Таїсія Повалій, яка вже багато років співає і танцює в країні-агресорі РФ за "криваві" рублі і ні слова не сказала про війну, яку путінський режим розв'язав проти України, вирішила поділитися з російськими пропагандистськими ЗМІ жалісливою історією про те, як вона спілкується з сином від першого шлюбу Денисом.

Справа в тому, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Повалій навіть не намагалася приховати свої відверто проросійські погляди. Денис же, який свого часу разом з нею співав на головних федеральних пропагандистських каналах (і на "Першому"), від позиції артистки спробував відрікся.

Зараз Денис з сім'єю нібито проживає в Іспанії, в будинку матері.

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"Ми з ним по відеозв'язку спілкуємося. В цьому плані у нас все добре", ‒ заявила сама Повалій пропагандистам.

До слова, не факт, що пропутінська позиція матері Дениса обурює надто вже сильно. До приклад, у грудні 2022 року чоловік публічно привітав її з Днем народження і заявив, що буде любити її, незважаючи на те, що вона робить чи не робить. Що цікаво, в якості привітання він також оприлюднив запис виступу на все тому ж пропагандистському "Першому каналі".

Нагадаємо, раніше український співак Олександр Пономарьов розповів, чому Ані Лорак і Таїсія Повалій підтримали країну-агресора РФ. Артист зізнався, що спершу навіть шукав для них виправдання.

Також колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк припечатав Повалій за плазування перед Путіним, і придумав покарання для співачки-зрадниці і їй подібних.

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