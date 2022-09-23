Легендарний Ален Делон на камеру прочитав "Заповіт" Шевченка

Ален Делон прочитав "Заповіт" Шевченка / Колаж фото УНІАН

Легендарний французький актор і суперзірка кіно Ален Делон в черговий раз висловив свою підтримку Україні в її війні проти Росії. Тепер він на камеру процитував "Заповіт" Тараса Шевченка французькою мовою.

Цікаво, що Делон (навіть попри свій непростий стан здоров'я після двох інсультів) вивчив напам'ять легендарний вірш, який Шевченко написав у 1845 році.

Крім того, легендарний актор вирішив висловити підтримку Україні і взяти інтерв'ю у президента Володимира Зеленського.

Делон також записав як ведучий окрему програму про боротьбу нашої держави проти Російської Федерації. Вона вийде на телеканалі TV5 Monde в кінці вересня нинішнього року.

Нагадаємо, раніше Ален Делон приєднався до тих зірок світової культури, які підтримують Україну в її боротьбі з Росією.

Як пишуть українські дипломати, Делон приєднався до проекту солідарності з українським народом від журналістської команди Cyril Viguier і посольства України. У його рамках 86-річний легендарний актор прочитав вірші українського "Кобзаря" Тараса Шевченка.

До того легендарна британська рок-група The Rolling Stones і американська рок-група Guns 'N' Roses публічно висловили свою підтримку Україні у війні проти Росії.