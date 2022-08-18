Кушанашвілі заступився за зацьковану в РФ Вайкуле, нагадавши про хворобу співачки

Кушанашвілі, Вайкуле / скріншот

За співачку Лайму Вайкуле, яка піддалася цькуванню в РФ за підтримку України, заступився ведучий і журналіст Отар Кушанашвілі.

В YouTube-шоу "Каково?" він нагадав, що в кінці 80-х рак їй поставили діагноз рак молочної залози, але про це ніхто не дізнався.

Тоді Кушанашвілі від незнання дозволив собі недоречну репліку на адресу співачки.

"Я на прес-конференції зробив зауваження Вайкуле, мовляв, чому вона весь час говорить про собак, чому не хоче дітей. Дурень я був! Вона хворіла важко. Потім я зрозумів, коли Оксана Пушкіна опублікувала її приватну історію на НТВ. Лайма не могла мати дітей - ось у чому була причина. А я обрушився на неї як самий чабан", - зазначив журналіст.

Сьогоднішня критика на адресу Вайкуле - недоречна, вважає Кушанашвілі

"Причина не була пов'язана з фертильністю і з можливістю репродукції. Вона просто тяжко хворіла, була на межі смерті. І тепер, коли я читаю про неї гидоти з подачі народних депутатів, тільки тому, що вона говорить те, що думає, У мене серце не на місці. Вона не з нами, ні з МЗС нашим, ні з патріотами, але мені здається несправедливим ображати її. Чи Права вона? Розсудить історія", - заявив журналіст.

Нагадаємо, раніше чоловік співачки Лайми Вайкуле, яка не побоялася вийти на концерті з українським прапором і тим самим, окреслити свою позицію щодо військового нападу Росії на Україну, прояснив цей вчинок.

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