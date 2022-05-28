"Хто пише букву Z - так пішли вони в ...": Андрій Макаревич висловився про російську пропаганду

Макаревич розкритикував тих , хто підтримує рашизм / Скріншот

Російський рок-музикант, лідер групи Машина часу Андрій Макаревич розповів, що думає про пропаганду рф, тих хто її підтримує та слідує їй, а також чи можливо протистояти їй.

Артист підкреслив, що мотивація артистів, які їздять з турами за війну з рашистською символікою напереваж, йому не те, щоб незрозуміла. Людей, які схвалюють військову агресію Макаревич автоматично викреслює зі свого життя, а значить і їх думки та долі втрачають для нього усілякий інтерес.

"Навіщо мені їх розуміти? Мені не цікаво їх аналізувати. Абсолютно. Стільки цікавих речей на світі, а я буду це аналізувати...", - заявив музикант. Також він додав, посилаючись на недавній Форум вільної культури, який відбувся в Ізраїлі, і гостей, які його відвідали (Пугачова, Гребенщиков, Смєхов та ін.): "Я отримую колосальну насолоду, що слухаю тих, хто тут зібрався. Ось вони мені цікаві. Все життя були цікаві. Є можливість послухати їх. А хто пише букву Z - так пішли вони в [зад - неценз.]".

На запитання, чи можна протистояти рашистській пропаганді простому населенню рф, а також тим, кого відправляють на війну, Андрій Макаревич відповів: "Якщо влада, що володіє найпотужнішою машиною пропаганди, кілька років старанно і професійно домагається того, щоб цей розкол (між країнами і культурами - прим. редактора) був... Чи можна якось цьому протистояти? ... Я не готовий давати поради. У таких речах кожна людина робить свій вибір самостійно."

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Раніше російський рок-виконавець Валерій Кіпєлов виступив на концерті на підтримку Путіна і війни в Україні.

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