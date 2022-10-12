"Кошмар, це що за чудо": Кіркоров змінив імідж і шокував усіх

Філіп Кіркоров / скріншот

Російський співак Філіп Кіркоров, який виявився затятим шанувальником диктатора Володимира Путіна і підтримав війну в Україні, налякав своїх фанатів зовнішнім виглядом.

Кіркоров завжди намагався одягатися яскраво і зухвало. На цей раз Кіркоров вирішив влаштує концерт і з'явився на публіці в дуже дивному образі, який привів в жах сидять в залі глядачів.

Глядачі здивувалися, що Кіркоров вирішив перефарбувати волосся в блонд.

При цьому шевелюра артиста, яку багато хто просто не впізнав, мало кому сподобалася.

"Кошмар, що у Філі з волоссям, як довго він їх не мив? Чудо", "Я думала, це доширак", "Це що за кучері?", "Це суміш Леонтьєва з мушкетером", - пишуть в Мережі.

Позиція Кіркорова про війну в Україні

Пилип Кіркоров вирішив особисто підтримати окупантів, які вбивають українців. Він вирушив до Криму з концертом для окупантів.

Кіркоров особисто покликав на свої концерти військових, які заліковують поранення в кримських госпіталях. Однак він не розповів, як саме пораненим окупантам пробратися через натовп фанаток Кіркорова і потрапити на концерти.

Нещодавно Кіркоров відвідав США, де він багато всього почув на свою адресу від українців.

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