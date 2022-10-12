"Кошмар, це що за чудо": Кіркоров змінив імідж і шокував усіх

Шевелюра артиста, яку багато хто просто не впізнав, мало кому сподобалася.
Російський співак Філіп Кіркоров, який виявився затятим шанувальником диктатора Володимира Путіна і підтримав війну в Україні, налякав своїх фанатів зовнішнім виглядом.
Кіркоров завжди намагався одягатися яскраво і зухвало. На цей раз Кіркоров вирішив влаштує концерт і з'явився на публіці в дуже дивному образі, який привів в жах сидять в залі глядачів.
Глядачі здивувалися, що Кіркоров вирішив перефарбувати волосся в блонд.
При цьому шевелюра артиста, яку багато хто просто не впізнав, мало кому сподобалася.
"Кошмар, що у Філі з волоссям, як довго він їх не мив? Чудо", "Я думала, це доширак", "Це що за кучері?", "Це суміш Леонтьєва з мушкетером", - пишуть в Мережі.
Позиція Кіркорова про війну в Україні
Пилип Кіркоров вирішив особисто підтримати окупантів, які вбивають українців. Він вирушив до Криму з концертом для окупантів.
Кіркоров особисто покликав на свої концерти військових, які заліковують поранення в кримських госпіталях. Однак він не розповів, як саме пораненим окупантам пробратися через натовп фанаток Кіркорова і потрапити на концерти.
Нещодавно Кіркоров відвідав США, де він багато всього почув на свою адресу від українців.
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