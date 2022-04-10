Королева драми: Регіна Тодоренко "наїхала" на Колю Сергу, і поскаржився на погрози

Регіна Тодоренко заговорила: звинуватила Колю Сергу і поскаржилася на погрози / instagram.com/reginatodorenko

Співачка і ведуча Регіна Тодоренко опинилася серед тих українських артистів, які активно будують кар'єру в РФ, тому закривають очі на війну, яку розв'язав проти їхньої батьківщини тиран, що їх годує.

Зараз, коли мовчання зірок рівносильно державній зраді, одеситка Тодоренко продовжує жити в ситості і спокої - міркує в соціальних мережах про абстрактний мир, рекламує різні товари і послуги, немов нічого і не відбувається.

Але вона знайшла час на те, щоб дорікнути музиканта і телеведучого Колю Сергу в тому, що він хайпітся на її імені.

Раніше Серга розповів про загибель від рук рашистів його друга, який колись був у романтичних стосунках з Тодоренко. Ведучій не сподобалося, що він розповів про це публічно, а не особисто їй, а також здивована, що Серга, який раніше не раз дорікав її в пособництві путінської агресії, відмовляється відповідати на її повідомлення.

"Навіть незважаючи на те, що деякі мої товариші публічно принижують або хайпують на моєму імені, Я все одно буду допомагати. Зверніть увагу, як людина читає мої повідомлення, але не відповідає, а тільки продовжує хайпувати публічно", - обурюється Регіна.

Регіна Тодоренко заговорила: звинуватила Колю Сергу і поскаржилася на погрози / instagram.com/reginatodorenko

Тодоренко мовчить про війну, про Бучу та Ірпінь, про Одесу, в якій живуть її рідні. Але її засмучують повідомлення з погрозами, які вона стала отримувати. Які, втім, і сама використовує, щоб трохи попіаритися.

Регіна Тодоренко заговорила: звинуватила Колю Сергу і поскаржилася на погрози / instagram.com/reginatodorenko

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Раніше російський актор Олексій Панін розповів, чому ж Тодоренко мовчить про війну в Україні насправді, і коли, на його думку, артисти на зразок неї заговорять про військові злочини рашистів.

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