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Тодоренко мовчить про війну в Україні через Путіна: Панін вивів ведучу на чисту воду

8 квітня 2022, 17:06

За словами актора, таких як Тодоренко - дуже багато.

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Тодоренко мовчить про війну в Україні через Путіна / соцмережі

Російський актор Олексій Панін, який засуджує вторгнення Росії в Україну, пояснив, чому деякі артисти воліють мовчати, а не говорити правду про війну.

Однією з таких зірок є одеситка Регіна Тодоренко. За словами Паніна, вона з числа тих людей, які звикли "сидіти на двох стільцях".

Актор вважає, що марно чекати від Регіни та інших мовчазних зірок родом з України.

На думку російського актора, Тодоренко буде мовчати до тих пір, "поки Путіна не притиснуть до стінки".

читайте також"Вже скільки їх впало в безодню": Тодоренко не стрималася після загибелі екс-бойфренда в Бучі"Ці люди так переживають за власну *опу, що до тих пір, поки Путіна не розстріляють або все це не зміниться, вони будуть мовчати", – сказав Панін в Instagram.

Як раніше повідомлялося, ведуча програми Світське життя на 1+1 Катя Осадча різко відреагувала на мовчання її колеги, української ведучої Регіни Тодоренко.

У своєму Instagram Осадча спробувала в черговий раз достукатися до Тодоренко, і запропонувала їй народити другу дитину в бомбосховищі.

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війна в Україні Регіна Тодоренко Олексій Панин
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