"Та йдіть ви. Хочу - вибираю, хочу - не вибираю": Шнуров розповів, чому мовчить про війну в Україні

Лідер групи Ленінград за звичкою "голосує проти всіх".
Російський рок-музикант, лідер гурту Ленінград Сергій Шнуров висловився про війну в Україні в інтерв'ю YouTube-каналу Білий шум. Зокрема він відповів на запитання, яку зі сторін - проросійську чи проукраїнську, він займає.
Артист завжди виступав проти політики у всіх її проявах, незважаючи на недовгу політичну кар'єру (в лютому 2020 року вступив в Партию Роста). Також виступає затятим противником пропутінської партії єдина росія, а в 2020 році публічно заявив, що Донбас - це Україна.
Тим не менш, сьогодні він категорично відмовляється висловлювати будь-яку думку про військове вторгнення рф в Україну. Його вибір - не робити вибір.
"Та йдіть на... Моє право - хочу вибираю, не хочу - не вибираю. Тобі приносять склянку з горілкою і склянку з віскі, а ти хочеш вино. Не хочу я вибирати з цього вашого набору. Це хибний вибір", - підкреслює Шнур.
Однак рішення, прийняті рф, музикант критикує. Наприклад, він вважає величезною дурістю забороняти слова на кшталт "війна " або "мир" в рамках рашистської пропаганди. "Заборона – це в будь-якому випадку знак безсилля. Політтехнологія повинна володіти м'якою силою. Ти повинен вигравати в риториці, ти повинен вигравати в суперечці. Якщо ми заборонимо слово "брюнетка", то що, всі блондинками стануть? Ні", - вважає він.
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Раніше Андрій Макаревич назвав головну умову для того неподобства, що відбувається в Росії.
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