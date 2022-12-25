Король Чарльз в люті вигнав з Букінгемського палацу рідну людину

ЗМІ повідомляють, що монарх вирішив позбутися скандального братика.

Чарльз III / скріншот

Король Чарльз III прийняв скандальне рішення для всієї королівської сім'ї. Про брата Чарльза III і сина Єлизавети II вже довгий час ходять неприємні плітки.

Як відомо, принц Ендрю замішаний у скандалі з сексуальним підтекстом. З боку короля Великобританії була завжди неприязнь до брата, пише The Sun.

Монарх вирішив позбутися скандального братика. Він просто-напросто вигнав його з Букінгемського палацу, стверджують джерела.

"Будь-яка присутність принца Ендрю в палаці підійшла до кінця. Король дав ясно зрозуміти. Ендрю не виконує королівських обов'язків. Він сам по собі", - пишуть ЗМІ.

Після смерті Єлизавети II старший син померлої королеви був проголошений королем Чарльзом III.

До виконання своїх обов'язків король приступив практично відразу.

За пару днів у своїй новій ролі король Чарльз встиг оскандалиться. Він двічі вийшов з себе на публіці, і обидва рази причиною тому стали Письмове приладдя.

Зовсім недавно короля Чарльза III і королеву-консорта Каміллу закидали яйцями. Британська преса з'ясувала, що після скандального нападу з п'ятьма кинутими яйцями справа не закінчилася.

Як виявилося, послідувала реакція стоїть поруч публіки, яка змусила короля розгублено озиратися.

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