Король Чарльз в люті вигнав з Букінгемського палацу рідну людину

Король Чарльз III прийняв скандальне рішення для всієї королівської сім'ї. Про брата Чарльза III і сина Єлизавети II вже довгий час ходять неприємні плітки.
Як відомо, принц Ендрю замішаний у скандалі з сексуальним підтекстом. З боку короля Великобританії була завжди неприязнь до брата, пише The Sun.
Монарх вирішив позбутися скандального братика. Він просто-напросто вигнав його з Букінгемського палацу, стверджують джерела.
"Будь-яка присутність принца Ендрю в палаці підійшла до кінця. Король дав ясно зрозуміти. Ендрю не виконує королівських обов'язків. Він сам по собі", - пишуть ЗМІ.
Після смерті Єлизавети II старший син померлої королеви був проголошений королем Чарльзом III.
До виконання своїх обов'язків король приступив практично відразу.
За пару днів у своїй новій ролі король Чарльз встиг оскандалиться. Він двічі вийшов з себе на публіці, і обидва рази причиною тому стали Письмове приладдя.
Зовсім недавно короля Чарльза III і королеву-консорта Каміллу закидали яйцями. Британська преса з'ясувала, що після скандального нападу з п'ятьма кинутими яйцями справа не закінчилася.
Як виявилося, послідувала реакція стоїть поруч публіки, яка змусила короля розгублено озиратися.
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