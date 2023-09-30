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Коля Сєрга розповів як зустрічався з Залужним і що просив головкому ВСУ

Дмитро Відоменко
30 вересня 2023, 14:26 оновлено 30 вересня, 14:41
Відомий музикант і боєць ЗСУ Коля Сєрга розповів про те, як вже кілька разів зустрічався з головкомом ЗСУ генералом Валерієм Залужним.
Серга, Залужний
Коля Серга вже чотири рази зустрічався з Валерієм Залужним / колаж Главред, фото Instagram

Відомий співак Коля Сєрга, який зараз служить в українському війську у складі "Культурного десанту", вже чотири рази зустрічався з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Такий коментар він дав Андріані Кучер для її проєкту на YouTube.

Серга каже, що вперше потрапив на зустріч до Залужного не так давно – всього кілька місяців тому. Главком знав, чим займається проєкт "культурний десант". І співак, знайшовши момент, звернувся до нього зі спеціальним проханням.

"Я попросив зустрітися з Валерієм Федоровичем, тому що дізнався, що оркестр збираються скорочувати. І я хотів зустрітися, щоб довести, що оркестри потрібні, в них є своя органіка і своє життя. Якщо ми зараз їх помножимо на 0, то втратимо всю культуру в армії", – говорить Сєрга (який за сумісництвом займає посаду диригента оркестру 59-ї бригади ЗСУ).

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За словами музиканта, аудієнція у Залужного замінила йому повноцінний відпочинок.

Нагадаємо, в недавньому інтерв'ю Коля Сєрга розповів про досвід співпраці "Культурного десанту" з Тіною Кароль. Зокрема, він сказав, що артистка кілька разів зривала виступи, відмовляючись в останній момент.

"Хтось обіцяв, але не приїжджав. Тіна Кароль, наприклад. За день постійно відмовлялася. Ну їй страшно було. Я розумію, що були якісь причини, але базово - це страх", – сказав артист.

До того Тіна Кароль - разом з легендарною оскароносною авторкою пісень Дайан Уоррен, яка співпрацювала з Селін Діон, Леді Гагою, Вітні Х'юстон, Тіною Тернер, створила композицію One Nation Under Love.

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Коля Серга новини шоу бізнесу Валерій Залужний
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