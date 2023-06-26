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Колобок або Кривенька качечка: Оля Цибульська впала зі сходів і отримала травму

Анна Підгорна
26 червня 2023, 22:41 оновлено 26 червня, 22:41
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Цибульська вже поділилася висновками лікаря щодо її сильного падіння.
Оля Цибульська
Оля Цибульська впала зі сходів / колаж: Главред, фото: instagram.com/cybulskaya

Українська співачка Оля Цибульська потрапила в неприємну пригоду, яку сама пізніше порівняла з мандрами казкових Колобка або Кривенької качечки. Перед шанувальниками вона з'явилася з перев'язаною ногою.

На своїй сторінці в Instagram артистка розповіла, що серйозну травму вона отримала після того, як впала зі сходів. При цьому Цибульська була на високих підборах. На щастя, поблизу виявилася її подруга і співачці швидко надали першу допомогу.

Пізніше лікар заспокоїв зірку - їй дивом вдалося уникнути перелому, проте вона заробила сильне розтягнення зв'язок, через що їй тепер необхідно носити спеціальний бандаж.

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"Я просто впала. Впала зі сходів на своїх величезних високих підборах. Було дуже боляче. Дякувати Богу, у мене є друзі. Ми дорогою зателефонували моїй подрузі. Вона знайшла мені терміново лікаря Сергія, який виїхав у вихідний день, зробив мені рентген. Слава Богу, там немає жодної тріщини, жодного перелому. Але розтягнення зв'язок – це боляче. Я ніколи не знала цього", - поскаржилася Оля Цибульська.

Оля Цибульська
Оля Цибульська впала зі сходів / колаж: Главред, фото: instagram.com/cybulskaya

Раніше в невиліковній хворобі зізналася австралійська співачка sia-артистка страждає розладом нервової системи аутистичного спектру. Грунтуючись на власному досвіді вона навіть зняла фільм "Музика", який був номінований на Золотий глобус.

Також про проблеми зі здоров'ям у Віктора Павлика повідомила його дружина і концертний директор Катерина Репяхова. Стара травма артиста дала про себе знати, і тепер йому необхідно складне лікування.

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