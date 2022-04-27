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"Коли настане день, закінчиться війна": Ілона Гвоздьова знову стане нареченою

27 квітня 2022, 22:09

Танцівниця готується дати обітницю перед Богом.

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Ілона Гвоздьова обвінчається з чоловіком після війни / instagram.com/ilonagvozdeva

Українська танцівниця і хореограф Ілона Гвоздьова влітку відзначатиме з чоловіком бляшане (макове) весілля - 8 років у шлюбі. До весілля вона з Іваном Хомячуком була знайома 6 років.

Зараз війна розділила сім'ю - Гвоздьова з дітьми виїхала до Риму, а її чоловік служить в Київській територіальній обороні. Втім, пара вже будує плани на майбутнє - після війни сім'ю танцівниці чекає дещо особливе.

В інтерв'ю для Зіркового шляху Гвоздьова розповіла, як змінилися її цінності за час війни. Артистка зізналася, що стала більш дбайливо і шанобливо ставиться до життя - свого та своїх близьких.

Матеріальне, незважаючи на те, що рашисти знищили її сімейний будинок під Києвом і розстріляли улюблену машину чоловіка, до списку важливих для неї речей, хореограф не включила.

Зате зазначила, що значення сім'ї в її житті стало ще більше, і скоро їх пару чекає новий етап відносин. "На сьогоднішній день, найдорожче, і це назавжди так залишиться, це життя. По-друге, це, авжеж, сімейні стосунки, і ми вже з моїм чоловіком обговорили, що коли ми повернемося, ми обов'язково з ним обвінчаємося. Я думаю, настала така мить, якщо ми це переживемо, це буде дуже доречно",- розповіла Ілона Гвоздьова.

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Раніше переможець шоу Голос країни Роман Сасанчин з мамою своєї дочки і дружиною Іванною також оголосили про наміри повінчатися після війни.

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