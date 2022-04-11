Рашисти розстріляли автомобіль чоловіка Ілони Гвоздьової

Рашисти обстріляли автомобіль чоловіка Ілони Гвоздьової / instagram.com/ilonagvozdeva

Сім'ю відомої української танцівниці Ілони Гвоздьової знову спіткало нещастя - після того, як рашисти зруйнували її будинок, під обстрілами окупантів серйозно постраждав автомобіль її чоловіка.

Для Гвоздьової та її чоловіка Івана Хом'ячука машина мала особливе значення - вона стала важливою частиною їх весільної церемонії та фотосесії.

Зараз, як видно по фото і відео, які танцівниця показала на своїй сторінці в Instagram, вона повністю зрешечена кулями і навряд чи піддається відновленню.

Гвоздьова щиро поспівчувала чоловікові, адже автівка була його улюбленицею. Але, як вірно підмітила хореограф, головне - що сам Іван цілий, головне - життя.

"Згадую, як ти перший раз покликав мене проїхати з тобою на твоєму SKYLINE і ми стояли на Старті на змаганнях на Чайці, тоді мені було так лячно і водночас я так пишалася тобою і твоєю сміливістю! Те як ти дріфтував на нашому весіллі назавжди залишиться в ❤️.Мені так шкода мій коханий, але головне наразі це життя!!! Ми з тобою ще такі молоді, енергійні, ще заробимо і купимо ще кращу машину, але цю залишимо як пам’ять. Все найкраще в нас ще попереду. Обіймаю тебе і дуже чекаю на зустріч і на перемогу! ♥️",- підписала кадри зі знищеним автомобілем танцівниця.

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Раніше український музикант Олег Скрипка показав свою дачу під Києвом після того як там побували російські окупанти.

Також рашисти ще на початку березня обстріляли будинок Олександра Усика в Ворзелі, а потім вже після вторгнення в місто, жили там кілька тижнів. З'явилися кадри, як тепер після звільнення Ворзеля виглядає будинок українського боксера.

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