Коли побачив ТЦК: Узелков показав, як тікає від поліції

Український боксер і фітнес-тренер В'ячеслав Узєлков, який нещодавно повідомив, що був близький до смерті, поділився смішним відео.
На своїй сторінці вInstagram він виклав відео, як у смішних окулярах нібито тікає від поліції і співробітників ТЦК. Відео, звісно ж, має розважальний характер і Узелков просто хотів повеселити своїх підписників.
Хто такий В'ячеслав Узєлков?
В'ячеслав Узєлков - український боксер у напівважкій ваговій категорії (30 перемог із 34 боїв). Завершив професійну кар'єру у 2014 році. Персональний спортивний тренер, шоумен. Брав участь у телепроектах "Танцюю для тебе", "Україна має талант", "Зважені та щасливі", "Одруження наосліп".
Нагадаємо, В'ячеслав Узєлков раніше перебував 22 роки (1999-2021) у шлюбі з фітнес-тренеркою Мариною Боржемською. Їхнє розлучення супроводжувалося гучними скандалами, відгомони яких і сьогодні час від часу потрапляють у пресу.
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Узелков, який раніше звинуватив колишню дружину Марину Боржемську в тому, що він не спілкується з дітьми, обурився тим, що Гордон і Дьомін "порушують жіночі питання". Можливо, боксер незадоволений тим, що його колишня дружина Марина Боржемська нещодавно дала інтерв'ю Дьоміну, в якому розповіла про їхній шлюб.
Також, Узелков нещодавно переніс операцію на серці і публікував кадри з лікарняного ліжка.
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