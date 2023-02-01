Князь темряви залишає сцену: Оззі Осборн зробив заяву про завершення діяльності

Осборн налаштований оптимістично в тому, що стосується його музичних даних, проте більше не може закривати очі на неміч власного тіла.

Оззі Осборн оголосив про завершення гастрольної діяльності / instagram.com/ozzyosbourne

74-річний Хрещений батько рок-н-ролу Оззі Осборн повідомив сумну новину про свій фізичний стан. Хвороба Паркінсона, якою він страждає близько двадцяти років, серйозне ДТП, де він пошкодив хребет, і багаторічна залежність від алкоголю і наркотиків (яку він, втім, успішно поборов) призвели до того, що організм Князя темряви виявився занадто ослабленим.

У зв'язку з цим на своїй сторінці в Instagram музикант опублікував офіційне звернення до шанувальників, в якому оголосив про повне завершення гастрольної діяльності: з 2019 року він переносив своє велике турне по Європі вже тричі, і тепер вирішив поглянути правді в очі - у нього більше немає фізичної можливості переносити гастролі з тією ж легкістю, як раніше.

"Це, мабуть, одна з найскладніших речей, якими мені коли-небудь доводилося ділитися зі своїми відданими шанувальниками. Моєю єдиною метою в цей час було повернутися на сцену. Мій співочий голос в порядку. Однак після трьох операцій, лікування стовбуровими клітинами, нескінченних сеансів фізичної терапії та новаторського лікування кібернікою (HAL) моє тіло все ще фізично слабке. Я щиро зворушений тим, як ви всі терпляче трималися за свої квитки весь цей час, але по совісті я прийшов до висновку, що фізично не в змозі виступити з моїми майбутніми концертами в європейському/британському турне", - пише Оззі.

При цьому Осборн висловив свій глибокий сум, що розчарував шанувальників, які сподівалися побачити свого кумира наживо: "Повірте мені, коли я кажу, що думка розчарувати своїх шанувальників справді виводить мене з себе, більше, ніж ви могли б подумати коли-небудь. Ніколи б я не подумав, що мої гастрольні дні закінчаться таким чином".

При цьому музикант не виключає, що зможе продовжити концертну діяльність, як таку. Принаймні він щиро сподівається, що його команда зможе придумати ідеї, як він міг би виступати, не подорожуючи з міста в місто та з країни в країну.

Раніше Оззі Осборн переніс серйозну операцію пов'язану з хворобою Паркінсона, про яку артист розповів у січні 2020 року.

Також стало відомо про те, що він вдев'яте стане дідусем. Його молодша донька Келлі оголосила про вагітність від давнього друга і музиканта з гурту Slipknot.

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