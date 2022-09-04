"Князь темряви" Оззі Осборн не може пересуватися самостійно і втрачає пам'ять

Оззі Осборн впав у депресію і втрачає пам'ять через хворобу Паркінсона / instagram.com/ozzyosbourne

Великий і жахливий, Князь темряви і Хрещений батько рок-н-ролу Оззі Осборн зараз переживає не найкращі свої дні. І це з урахуванням багаторічної боротьби з алкогольною залежністю!

Вся справа в хворобі Паркінсона, яку рок-музиканту діагностували на початку двохтисячних. Відтоді його невтішний стан прогресує. Про це Осборн розповів в інтерв'ю для The Guardian.

"Було настільки погано, що в якийсь момент я думав: "О Боже, будь ласка, не дай мені прокинутися завтра вранці". Тому що це була чортова агонія", - розповідає артист.

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Йому доводиться пересуватися спираючись на тростину. "Тобі здається, що ти піднімаєш ноги, але вони не рухаються. Мені здається, що я ходжу в свинцевих чоботях", - ділиться він.

На жаль, крім проблем з пересуванням, через хворобу Паркінсона у Осборна почалася депресія. "Я досяг плато, яке було нижче, ніж я хотів",- розмірковує він про свій психічний стан. "Ніщо насправді не радувало. Абсолютно нічого. Так що я почав пити ці антидепресанти, і вони працюють нормально", - каже рок-легенда.

Однак інший препарат, який він змушений приймати через хворобу Паркінсона щодня, призводить до періодичної втрати короткострокової пам'яті.

Однак для Оззі найнеприємнішим аспектом хвороби Паркінсона є невідомість. "Ти вчишся жити сьогоденням, тому що не знаєш, що буде далі. Ти не знаєш, коли прокинешся, і не зможеш встати з ліжка. Але ти просто не думаєш про це", - заявляє музикант.

Раніше Оззі Осборн переніс серйозну операцію пов'язану з хворобою Паркінсона, про яку артист розповів у січні 2020 року.

Також стало відомо про те, що він стане дідусем в 9 раз. Його молодша дочка Келлі оголосила про вагітність від давнього друга і музиканта з групи Slipknot.

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