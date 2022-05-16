Князь темряви стане дідусем: молодша донька Оззі Осборна оголосила про вагітність

Келлі Осборн вагітна первістком / Колаж

Британський рок-співак, легендарний Оззі Осборн стане дідусем... вдев'яте. Його молодша донька від шлюбу з Шерон Осборн, британська співачка, ведуча і активістка Келлі оголосила про вагітність.

37-річна медіадива на своїй сторінці в Instagram опублікувала знімок з УЗД з підписом: "Я знаю, що останні кілька місяців я вела себе дуже тихо, тому я вирішила поділитися з усіма вами, чому... я на сьомому небі від щастя оголосити вам, що скоро стану мамою. Сказати, що я щаслива, не зовсім правильно. Я в захваті!"

На знімку малюка Осборн відзначила його батька і свого партнера - рок-музиканта, діджея групи Slipknot Сіда Вілсона, з яким довгий час їх пов'язували лишень дружні стосунки. Про свій роман пара оголосила на День святого Валентина в 2022 році.

Для Келлі це буде перша дитина. Для її іменитого батька це буде дев'ятий онук або онука. Оззі - багатий тато, адже має п'ятьох єдинокровних дітей і одного усиновленого сина. Нащадки вже подарували Князю темряви вісьмох онуків - чотирьох хлопчиків і чотирьох дівчаток.

Келлі Осборн вагітна первістком / instagram.com/kellyosbourne

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Раніше українська співачка MamaRika оголосила про плани усиновити дитину після того, як в Україні закінчиться війна.

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