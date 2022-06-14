73-річний Оззі Осборн переніс серйозну операцію - що відомо про стан Принца Темряви

Оззі Осборн переніс операцію через хворобу Паркінсона другого ступеня / instagram.com/ozzyosbourne

Оззі Осборн переніс серйозну операцію пов'язану з хворобою Паркінсона, про яку артист розповів у січні 2020 року. Тоді він зізнався, що страждає від хронічних болів і постійно холодних ніг.

Лікар поставив "хрещеному батькові хеві-металу" діагноз - вторинний паркінсонізм. На питання, чи смертельно це, медик відповів:"Паркінсон - ні, а життя - так".

Для того, щоб організм музиканта, ослаблений багаторічним алкоголізмом, нормально функціонував, 73-річний рокер щоранку починає зі спеціальної фізіотерапії.

Ускладнює ситуацію і аварія, яку Оззі пережив в 2003 році - тоді він розбився на квадроциклі, у зв'язку з чим в його хребет були вживлені залізні хребці.

Про операцію для полегшення перебігу хвороби Паркінсона у Осборна повідомила його дружина Шерон. Вона зазначила, що хірургічне втручання, яке провели 13 червня, пройде в Лос-Анджелесі, а після музиканту потрібно мінімум три тижні на відновлення. Його дружина зазначає, що результати операції матимуть сильний вплив на все їхнє подальше життя.

Про стан Принца Темряви на даний момент нічого не відомо.

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Раніше Принц Темряви заявив, що надасть його з Шерон замок у Великобританії на потреби українських біженців - самі зірки планують жити разом з ними.

Також стало відомо про те, що він стане дідусем в 9 раз. Його молодша донька Келлі оголосила про вагітність від давнього друга і музиканта з групи Slipknot.

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