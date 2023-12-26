Клоун-путініст Охлобистін розповів байку про своє "порятунок від ДРГ"

Крім того, життя божевільного путініста Івана Охлобистіна нібито врятувала книга "Молитвослов".

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Іван Охлобистін тепер розповідає байки про своє чудесне спасіння / колаж Главред фото УНІАН і скріншот з відео

Скандально відомий своїм лютим путінізмом і шаленим релігійним фанатизмом актор і сценарист з країни-агресора РФ Іван Охлобистін розповів, як потрапив під обстріл у зоні війни. Відео оприлюднив російський пропагандистський телеграм-канал Mash.

Охлобистін хвалиться, що його від "ворожої шрапнелі" на півдні України врятував бронежилет, який він не одягав кілька місяців.

Крім того, життя божевільного путініста нібито врятувала книга "Молитвослов".

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"Так вийшло, що ми напоролися на ДРГ. І, ну, ми - є, ДРГ - ні. І дійсно, ось, прилетіло. Врятував бронежилет, власне кажучи, який я багато місяців не одягав", – актив розповідав байку Охлобистін.

Нагадаємо, раніше інший відомий артист-путініст Микита Джигурда приїхав до тимчасово окупованої Волновахи, щоб почитати патріотичні віршики. "Патріоту" російські окупанти подарували справжню гранату, зі словами - "У нас цього добра повно". На що звихнувся актор прочитав вірш.

До того інший відомий артист-путініст, співак Григорій Лепс, приїхав до тимчасово окупованого Донецька.

Лепс, зокрема, відвідав госпіталь в Донецьку, де перебували в тому числі і поранені діти. І тут він, без зайвої скромності сказав – мовляв, його пісні допомагають в лікуванні краще лікарських препаратів.

І зовсім недавно до бойовиків до російських окупантів приїхав Роман "Звір" Білик. Разом з колегою по групі Германом Осиповим він заспівав для них кілька своїх пісень.

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