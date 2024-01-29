"Клітка під сонцем": журналіст розповів, як "Бі-2" сидять у в'язниці в Таїланді

Музикантів російського рок-гурту "Бі-2", яких затримали після концерту в Таїланді, утримують у спеці в камері просто неба - у центрі тимчасового утримання міграційної поліції в Бангкоку. Про це розповів ведучий російського опозиційного телеканалу "Дождь" Михайло Козирєв.
"Умови, в яких їх утримують - абсолютно жахливі. Вони зараз у відкритій камері - це клітка під розпеченим сонцем, там зараз 35-40 градусів спеки", - зазначив журналіст.
За словами Козирєва, в учасників гурту відібрали смартфони, а також не надали переклад російською судових паперів. Крім того, в камеру до музикантів періодично направляють російськомовних "перемовників", які тиснуть на них, лякаючи наслідками їхньої справи і натякаючи на хабарі.
Сам Козирєв переконаний, що ситуацію з "Бі-2" напряму запустила російська влада - це показова розправа над музикантами, які не підтримують війну, яку росіянин Володимир Путін розв'язав проти України.
До слова, "Бі-2" - одна з кількох російських рок-груп, які відкрито виступили проти україно-російської війни. Після цього влада визнала лідера колективу Льову Бі-2 (він же - Єгор Бортник) "іноземним агентом", а музиканти колективу були змушені покинути країну-агресор Росію.
Нагадаємо, раніше учасників російського рок-гурту "Бі-2" вимагають визнати спонсорами тероризму, держзрадниками і відібрати в них усе майно в терористичній Росії.
Нагадаємо, раніше гурт "Бі-2", який засудив напад Росії на Україну і вбивства мирних громадян, заспівав свою легендарну пісню "Мій рок-н-рол", однак без божевільної путіністки, російської терористки Чичеріної. Замість неї пісню заспівала актриса Чулпан Хаматова.
Вас також може зацікавити:
- "Їх прогинають, вони не прогинаються": Собчак розповіла, як у РФ знущаються над гуртом Бі-2 за відмову виступати під "Z"
- "Додому, тварюки": Гурт Бі-2 освистали на стадіоні "невинні росіяни"
- У Таїланді затримали гурт Бі-2