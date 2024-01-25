У Таїланді затримали гурт Бі-2 і можуть депортувати в Росію

Російські пропагандистські ЗМІ повідомляють про те, що в Таїланді затримали рокерів із групи Бі-2.
Як повідомляє ресурс Стархіт, Льова і Шура Бі-2 виступили на Пхукеті, після чого до них нагрянула туристична поліція.
Повідомляється, що у російських артистів, які не підтримали військове вторгнення терористичної Росії в Україну, не було дозволу на виступ у країні. Якщо місцеві правоохоронці доведуть факт порушення закону, то артистів депортують і внесуть до чорного списку.
Представники музичного колективу поки не коментують ситуацію, що склалася.
Нагадаємо, раніше учасників російського рок-гурту "Бі-2" вимагають визнати спонсорами тероризму, держзрадниками і відібрати в них усе майно в терористичній Росії.
Нагадаємо, раніше гурт Бі-2, який засудив напад Росії на Україну і вбивства мирних громадян, заспівав свою легендарну пісню "Мій рок-н-рол", однак без божевільної путіністки, російської терористки Чичеріної. Замість неї пісню заспівала актриса Чулпан Хаматова.
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