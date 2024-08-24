Кіркоров встановив нові імпланти і виглядає посміховиськом

Старий путініст Кіркоров намагається всіляко зробити себе молодшим і хоч трохи привабливішим.

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Філіп Кіркоров / колаж: Главред, фото: facebook.com/profile.php?id=100044260682422&locale=nl_NL

Російський співак Філіп Кіркоров, який у захваті від страшного терористичного вторгнення РФ в Україну, обзавівся новими імплантами.

Цього разу силіконовий герой російської естради, вставив собі імпланти в біцепси, щоб хоч трохи виглядати мужнішим.

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Фітнес-тренер Денис Вольовий повідомив пропагандистському виданню Комсомольская правда, що з огляду на вік путініста, досягти такої форми самому було б дуже складно.

"У цьому віці обмінні процеси сповільнені. Щоб набирати м'язову масу, необхідно досить багато споживати білків і вуглеводів, тобто бути в профіциті, відповідно потрібен хороший обмін речовин для засвоєння нутрієнтів. У цьому віці ШКТ не витримає такого навантаження! Тривалість тренування і час початку - безглузді цифри, які для кожного індивідуальні. У його віці він просто не зміг би відновлюватися за такого тренувального графіка", - каже інструктор, коментуючи слова Кіркорова про те, що той тренується по 5 разів на день.

Хто такий Філіп Кіркоров? Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 формально був його позбавлений через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

Той також додає, що його руки невеликі відносно спортсменів-культуристів, але водночас мають дуже неприродний вигляд. Пропорції рук явно порушені. "Фізіологія у кожної людини індивідуальна, тому теоретично може бути все, але тут в наявності явна пластика із застосуванням імплантів, або другий варіант - синтол, який вводять чужорідний розчин під шкіру, як у "Руки-базуки" та інших фріків", - додав він.

Кіркоров вставив нові імпланти / Скриншот відео

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Раніше путініст Кіркоров зганьбився перед дочкою Ані Лорак на вечірці, присвяченій Дню народження дівчинки. Філіп був запрошений на свято, оскільки є хрещеним Софії.

Також Примадонн влаштував розбірки на зйомках нового кліпу. Причина невдоволення Кіркорова здивувала навіть його колегу, який буквально сторопів через дріб'язковість співака.

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