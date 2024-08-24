УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і город
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Кіркоров встановив нові імпланти і виглядає посміховиськом

Олена Кюпелі
24 серпня 2024, 17:43
489
Старий путініст Кіркоров намагається всіляко зробити себе молодшим і хоч трохи привабливішим.

Філіп Кіркоров
Філіп Кіркоров / колаж: Главред, фото: facebook.com/profile.php?id=100044260682422&locale=nl_NL

Російський співак Філіп Кіркоров, який у захваті від страшного терористичного вторгнення РФ в Україну, обзавівся новими імплантами.

Цього разу силіконовий герой російської естради, вставив собі імпланти в біцепси, щоб хоч трохи виглядати мужнішим.

відео дня

Фітнес-тренер Денис Вольовий повідомив пропагандистському виданню Комсомольская правда, що з огляду на вік путініста, досягти такої форми самому було б дуже складно.

"У цьому віці обмінні процеси сповільнені. Щоб набирати м'язову масу, необхідно досить багато споживати білків і вуглеводів, тобто бути в профіциті, відповідно потрібен хороший обмін речовин для засвоєння нутрієнтів. У цьому віці ШКТ не витримає такого навантаження! Тривалість тренування і час початку - безглузді цифри, які для кожного індивідуальні. У його віці він просто не зміг би відновлюватися за такого тренувального графіка", - каже інструктор, коментуючи слова Кіркорова про те, що той тренується по 5 разів на день.

Хто такий Філіп Кіркоров?

Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 формально був його позбавлений через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

Той також додає, що його руки невеликі відносно спортсменів-культуристів, але водночас мають дуже неприродний вигляд. Пропорції рук явно порушені. "Фізіологія у кожної людини індивідуальна, тому теоретично може бути все, але тут в наявності явна пластика із застосуванням імплантів, або другий варіант - синтол, який вводять чужорідний розчин під шкіру, як у "Руки-базуки" та інших фріків", - додав він.

Кіркоров вставив нові імпланти
Кіркоров вставив нові імпланти / Скриншот відео

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше путініст Кіркоров зганьбився перед дочкою Ані Лорак на вечірці, присвяченій Дню народження дівчинки. Філіп був запрошений на свято, оскільки є хрещеним Софії.

Також Примадонн влаштував розбірки на зйомках нового кліпу. Причина невдоволення Кіркорова здивувала навіть його колегу, який буквально сторопів через дріб'язковість співака.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Філіп Киркоров новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

"Це превентивний удар": Зеленський - про страшні плани РФ, зірвані наступом на Курськ

"Це превентивний удар": Зеленський - про страшні плани РФ, зірвані наступом на Курськ

17:50 Україна
Якщо партнери "посиплються", армія буде готова: Зеленський висловився про кінець війни

Якщо партнери "посиплються", армія буде готова: Зеленський висловився про кінець війни

17:44 Україна
"Мам, тільки не плач": перші емоційні дзвінки військових після повернення з полону

"Мам, тільки не плач": перші емоційні дзвінки військових після повернення з полону

17:21 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Загадка, яка заплутає кожного: треба знайти 3 відмінності між картинками за 18 секунд 19100

Загадка, яка заплутає кожного: треба знайти 3 відмінності між картинками за 18 секунд

Ціни знизили навпіл: в Україні різко подешевшав популярний овоч та фрукт 15057

Ціни знизили навпіл: в Україні різко подешевшав популярний овоч та фрукт

У будинку для літніх людей: що сталося з Альоною Апіною 13557

У будинку для літніх людей: що сталося з Альоною Апіною

Гороскоп на завтра 25 серпня: Скорпіонам - випробування, Водоліям - конфронтація 11832

Гороскоп на завтра 25 серпня: Скорпіонам - випробування, Водоліям - конфронтація

Останні новини

19:23

Подорож краще відкласти: астролог назвав найнебезпечніші дати вересня

18:42

Зима буде складнішою, ніж попередня: в Міненерго спрогнозували, що буде зі світлом

18:39

Росія пробує нарощувати спроможності під Харковом без резервів: що відбувається

18:13

Ротару привітала українців із Днем незалежності

17:50

"Це превентивний удар": Зеленський - про страшні плани РФ, зірвані наступом на КурськВідео

У верхівці Росії зріє змова проти Путіна, мобілізація може зруйнувати його режим - ЕйдманУ верхівці Росії зріє змова проти Путіна, мобілізація може зруйнувати його режим - Ейдман
17:44

Якщо партнери "посиплються", армія буде готова: Зеленський висловився про кінець війни

17:43

Кіркоров встановив нові імпланти і виглядає посміховиськом

17:21

"Мам, тільки не плач": перші емоційні дзвінки військових після повернення з полонуФотоВідео

17:20

Дуда і Зеленський обмінялися жорсткими жартами про росіян посеред виступуВідео

Реклама
17:05

У Зеленського зробили прогноз про розпад Росії і назвали сценарій

17:02

Треба бути "Шерлоком Холмсом", щоб знайти заховане слово: загадка на уважність

16:43

"Паляниця" вже била по ворогу: ЗМІ розкрили подробиці про нову українську ракету-дрон

15:58

Допомога і розширення операції ЗСУ в Курській області: ЗМІ дізналися про плани США

15:47

У чому різниця між психологом і психотерапевтом: як не помилитися, обираючи спеціалістаВідео

15:40

Скандального Дмитрука помітили у Молдові - джерела

15:30

Потужне фаєр-шоу: ГУРівці 24 серпня влупили по важливому об'єкту на території РФ

15:02

Плакали, обіймалися і співали: з'явилися зворушливі відео з поверненням військових із полонуФотоВідео

14:59

Як очистити пам'ять Вайбера: напрочуд простий і геніальний спосібВідео

14:37

Кремль і Марченко: який вигляд має колекція годинників зрадника Медведчука

14:15

Частину областей накриє спека +36 градусів: де температура різко зросте

Реклама
14:15

У ГУР зробили заяву про плани щодо Криму та Кримського мосту

14:08

Україна та Росія провели масштабний обмін полоненими: усі деталіФотоВідео

13:04

Чи є вірус на телефоні: ТОП головних секретів, як не угробити смартфонВідео

13:01

Ребус для тих, у кого зір орла: треба за 8 секунд знайти мураху

12:52

У ЗСУ анонсували "хороші новини" з Харківської області

12:42

Україна вперше застосувала проти Росії ракету-дрон "Паляниця"

12:20

Рейтинг Путіна рекордно впав за всі роки повномасштабного вторгнення

12:08

"Хворий дід не диктуватиме червоні лінії": Зеленський зробив заяву в День незалежності

12:03

Джастін Бібер уперше став батьком і розсекретив ім'я дитини

11:49

Україна здатна змінити хід війни: на Заході оцінили операцію в Курській області

11:40

"Бан" на церкву ФСБ: Зеленський підписав ключовий закон, яке покарання для УПЦ МП

11:18

Чому не можна казати "солодкоїжка": якими милозвучними відповідниками треба його замінятиВідео

10:57

Путін удумав "прийом" щодо Курської області: у США розкрили деталі

10:56

Як замаринувати сало: секретна добавка гарантує приголомшливий результат

10:30

Гороскоп на вересень від Влада Росса: чого чекати в роботі, коханні та грошових справахВідео

10:18

"Це продовжує нас турбувати": в Білому домі зробили заяву про операцію на Курщині

09:58

Заради Курської області РФ готова "пожертвувати напрямком": в ISW дізналися деталі

09:35

Привітання з Днем Незалежності України - красиві листівки і теплі слова

08:58

Як на iPhone роздати інтернет: про геніальний фокус знають лише одиниціВідео

08:55

У Воронезькій області Росії горить і детонує склад боєприпасів: деталіВідео

Реклама
08:30

"Вінничани" передали на фронт техніки ще на 2 млн грн

08:10

Удари для РФ будуть дедалі болючішимиПогляд

07:52

ЗСУ просунулися в районі Суджі: бої тривають вздовж усієї лінії зіткнення на Курщині

06:10

Втрати величезні: як Путін втрачає своїх окупантівПогляд

05:03

"Путін прорахувався": екс-глава ГУР розкрив значення Курської операції

04:34

Гороскоп на завтра 25 серпня: Скорпіонам - випробування, Водоліям - конфронтація

04:10

Мало хто знає: чим корисний зелений чай - лікарі назвали переваги напою

03:00

ЗСУ поставили крапку в "хотілках" РФ: Київ змінив правила переговорів - експерт

02:36

Скандал через жахливі умови для військових в Одеській лікарні: Лубінець не змовчав

02:32

Дуже погана прикмета 24 серпня: у який час доби не можна дивитися на Сонце

^
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти