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Кіркоров тужить: у співака велике горе

1 жовтня 2022, 16:03

У житті Філіпа Кіркорова трагедія. Артист розповів подробиці.

Філіп Кіркоров
Філіп Кіркоров / скріншот

Російський співак Філіп Кіркоров, який раніше виступав на підтримку війни в Україні, поділився сумною звісткою.

Артист втратив давнього друга - режисера Франко Драгоне. Бельгійсько-італійський постановник був творцем шоу Кіркорова "Я".

Про трагедію Кіркоров повідомив у соцмережах. Кіркоров дякує долі за те, що та звела його з Франко Драгоне. Артист важко переживає втрату. Смерть приятеля добила нервову систему зірки.

"Геній, до знайомства з яким, я, Філіп Кіркоров, був зовсім іншим, у співпраці, з яким, не буду лестити собі, а Віддам належне Маестро, наблизився до сценічного абсолюту, а після якого... залишуся тим, чиї шоу, чиї пісні, чиї думки будуть завжди... думками a la Dragone"... вічних тобі оплесків, геній! Вічних тобі оплесків, друже!",- написав вокаліст.

Нагадаємо, раніше путінському співакові Філіпу Кіркорову зіпсували відпочинок у США. Зовсім недавно Кіркоров спішно покинув Росію і відправився в Лас-Вегас.

Там в одному з ресторанів йому нагадали, що диктатор Володимир Путін і його вояки продовжують терор в Україні і вбивати мирних громадян.

Також ми розповідали, що російський пропагандист Володимир Соловйов заявив, що співак Філіп Кіркоров розірвав всі зв'язки з Аллою Пугачовою і Максимом Галкіним.

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Автор: Сергій Кущ
Філіп Киркоров новини шоу бізнесу
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