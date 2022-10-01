Кіркоров тужить: у співака велике горе

У житті Філіпа Кіркорова трагедія. Артист розповів подробиці.
Російський співак Філіп Кіркоров, який раніше виступав на підтримку війни в Україні, поділився сумною звісткою.
Артист втратив давнього друга - режисера Франко Драгоне. Бельгійсько-італійський постановник був творцем шоу Кіркорова "Я".
Про трагедію Кіркоров повідомив у соцмережах. Кіркоров дякує долі за те, що та звела його з Франко Драгоне. Артист важко переживає втрату. Смерть приятеля добила нервову систему зірки.
"Геній, до знайомства з яким, я, Філіп Кіркоров, був зовсім іншим, у співпраці, з яким, не буду лестити собі, а Віддам належне Маестро, наблизився до сценічного абсолюту, а після якого... залишуся тим, чиї шоу, чиї пісні, чиї думки будуть завжди... думками a la Dragone"... вічних тобі оплесків, геній! Вічних тобі оплесків, друже!",- написав вокаліст.
Нагадаємо, раніше путінському співакові Філіпу Кіркорову зіпсували відпочинок у США. Зовсім недавно Кіркоров спішно покинув Росію і відправився в Лас-Вегас.
Там в одному з ресторанів йому нагадали, що диктатор Володимир Путін і його вояки продовжують терор в Україні і вбивати мирних громадян.
Також ми розповідали, що російський пропагандист Володимир Соловйов заявив, що співак Філіп Кіркоров розірвав всі зв'язки з Аллою Пугачовою і Максимом Галкіним.
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