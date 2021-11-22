"Це був усвідомлений хейт в мою сторону": Вікторія Смеюха звинуватила Камінську у фізичному насильстві

Скандал з НеАнгелами триває / instagram.com/neangely.official

Група НеАнгели припинила своє існування навесні 2021 року, а загострення пристрастей між колишніми учасницями Славою Камінською і Вікторією Смеюхою не може влягтися досі.

Масла у вогонь підлив випадок з тортом із зображенням Камінської, який розрізала Смеюха. "Руденька з НеАнгелів" угледіла в цьому загрозу і неповагу до своєї особистості і спільної творчості артисток.

У відповідь на обурення Камінської, Сміюха в інтерв'ю для Зіркового шляху вирішила розповісти свою історію і раз і назавжди поставити крапку в конфлікті НеАнгелів.

"Мені хотілося про це мовчати, тому що я сильно любила свого глядача, сильно любила те, чим я займалася, і дуже сильно поважаю Юрія Нікітіна за те, що він створив такий проєкт. Тому мені не хотілося ні його підводити, ні підводити наш колектив",- поділилася співачка.

Тепер, коли вона більше не пов'язана моральними зобов'язаннями з групою, артистка заговорила відкрито. За 15 років співпраці з Камінською у бік "чорненької з НеАнгелів" було постійне психологічне і фізичне насильство: "Це її життєва позиція: жартувати наді мною, глумитися, блазнювати, підколювати, булити. Це був усвідомлений хейт в мою сторону. ... Були і рукоприкладства, і вирване волосся".

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Вікторія Смеюха зазначила, що давно пробачила колегу, що любить і поважає її, а весь бруд, який ховався за блискучою обкладинкою НеАнгелів, вона дуже хоче залишити позаду.

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