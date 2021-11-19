Оля Полякова розповіла, як "розорила" чоловіка-мільйонера: "Ми тільки на мене витрачали"

Оля Полякова розповіла про фінансові труднощі в сім'ї / hochu.ua

Українська співачка Оля Полякова розповіла про фінансову кризу, яку вони пережили з чоловіком.

Артистка зізналася, що коли виходила заміж за Вадима, то він був дуже багатою людиною. Він добре заробляв, а Оля в свою чергу "добре витрачала ці кошти".

"Сталася фінансова криза 2008-2009 років. І бізнес чоловіка прикрився. Замість того щоб побудувати новий, він знімав мені кліпи, записував дуети. Я колись потім його питала, коли минув час, і коли ми зрозуміли, що ми не можемо так широко жити, чому він не мені сказав", — розповіла співачка в новому YouTube-шоу Маші Єфросиніній "дорослі дівчатка".

Зірка каже, що якийсь час вони жили на відкладені кошти, але потім вони закінчилися.

"Але ж я продовжувала далі знімати кліпи і записувати пісні. Ми тільки на мене витрачали. Талановита жінка може зробити з мільярдера – мільйонера. Але ж я пішла далі. Я зробила з мільйонера просто хорошу людину. Коли це сталося, це було складно", - зізналася Полякова.

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читайте такожСтарша дочка Олі Полякової загриміла в лікарнюАртистка каже, що ця ситуація була для неї поштовхом для того, щоб почати заробляти. Вона пішла на телебачення. Співачка бралася за різні проекти, щоб її тільки помітили.

Оля Полякова з чоловіком Вадимом/ instagram.com/polyakovamusic

Згодом вона сама почала заробляти. Також Полякова зізналася, що іноді дорікала чоловікові, що вона заробляє, а він – ні.

"Він мені відповів:"Коли ти у мене просила, я ніколи себе так не вів". Я йому відповідаю, що він так важко фізично свої гроші не заробляв", — підсумувала Оля.

Раніше співачка кардинально змінила свою зовнішність на шоу "Маска", нарвавшись на порівняння з Алсу. Шанувальники оцінили новий образ зірки, розділившись на два табори: одні новий стиль Полякової сподобався не сильно, ну а інші були в захваті.

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