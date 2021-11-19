Оля Полякова розповіла, як "розорила" чоловіка-мільйонера: "Ми тільки на мене витрачали"

Співачка зізналася, що їхній родині доводилося "туго".
Українська співачка Оля Полякова розповіла про фінансову кризу, яку вони пережили з чоловіком.
Артистка зізналася, що коли виходила заміж за Вадима, то він був дуже багатою людиною. Він добре заробляв, а Оля в свою чергу "добре витрачала ці кошти".
"Сталася фінансова криза 2008-2009 років. І бізнес чоловіка прикрився. Замість того щоб побудувати новий, він знімав мені кліпи, записував дуети. Я колись потім його питала, коли минув час, і коли ми зрозуміли, що ми не можемо так широко жити, чому він не мені сказав", — розповіла співачка в новому YouTube-шоу Маші Єфросиніній "дорослі дівчатка".
Зірка каже, що якийсь час вони жили на відкладені кошти, але потім вони закінчилися.
"Але ж я продовжувала далі знімати кліпи і записувати пісні. Ми тільки на мене витрачали. Талановита жінка може зробити з мільярдера – мільйонера. Але ж я пішла далі. Я зробила з мільйонера просто хорошу людину. Коли це сталося, це було складно", - зізналася Полякова.
читайте такожСтарша дочка Олі Полякової загриміла в лікарнюАртистка каже, що ця ситуація була для неї поштовхом для того, щоб почати заробляти. Вона пішла на телебачення. Співачка бралася за різні проекти, щоб її тільки помітили.
Згодом вона сама почала заробляти. Також Полякова зізналася, що іноді дорікала чоловікові, що вона заробляє, а він – ні.
"Він мені відповів:"Коли ти у мене просила, я ніколи себе так не вів". Я йому відповідаю, що він так важко фізично свої гроші не заробляв", — підсумувала Оля.
Раніше співачка кардинально змінила свою зовнішність на шоу "Маска", нарвавшись на порівняння з Алсу. Шанувальники оцінили новий образ зірки, розділившись на два табори: одні новий стиль Полякової сподобався не сильно, ну а інші були в захваті.
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