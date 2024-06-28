Кейт Мосс звалилася з підборів і не могла дійти до машини

Супермодель Кейт Мосс впала, поки йшла до машини.

https://glavred.net/stars/keyt-moss-ruhnula-s-kablukov-i-ne-mogla-doyti-do-mashiny-10576577.html Посилання скопійоване

Кейт Мосс впала перед машиною / Колаж Главред, фото скріншот

Супермодель Кейт Мосс, яка славиться своєю скандальною поведінкою, потрапила в неприємну ситуацію.

Зокрема, на відео потрапив момент, як модель іде на високих підборах, щоб сісти в машину. Однак підбори підвели Мосс і вона впала на підлогу, не дійшовши до машини.

Модель явно травмувала ногу і коли піднялася, то йшла до машини ледь накульгуючи.

відео дня

Кейт Мосс впала дорогою до машини:

Хто така Кейт Мосс Кейт Мосс - британська супермодель і актриса. Відома як одна з найбільш високооплачуваних моделей 1990-х і 2000-х років. За даними Вікіпедії, вона отримала пильну увагу ЗМІ за свій дозвільний спосіб життя. Звинувачення у вживанні наркотиків, що почалися наприкінці 2005 року, спричинили відмову багатьох дизайнерів працювати з нею[5]. Однак, пізніше з Мосс були зняті всі звинувачення, і вона знову стала працювати моделлю.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі

Нагадаємо, раніше британська модель дала інтерв'ю британському глянцю Vogue.

Раніше 64-річна американська актриса і модель Шерон Стоун показала, як розважається на вечірці біля басейну в максимально відкритому купальнику з глибоким вирізом.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред