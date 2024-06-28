Кейт Мосс звалилася з підборів і не могла дійти до машини

Супермодель Кейт Мосс, яка славиться своєю скандальною поведінкою, потрапила в неприємну ситуацію.
Зокрема, на відео потрапив момент, як модель іде на високих підборах, щоб сісти в машину. Однак підбори підвели Мосс і вона впала на підлогу, не дійшовши до машини.
Модель явно травмувала ногу і коли піднялася, то йшла до машини ледь накульгуючи.
Кейт Мосс впала дорогою до машини:
Хто така Кейт Мосс
Кейт Мосс - британська супермодель і актриса. Відома як одна з найбільш високооплачуваних моделей 1990-х і 2000-х років.
За даними Вікіпедії, вона отримала пильну увагу ЗМІ за свій дозвільний спосіб життя. Звинувачення у вживанні наркотиків, що почалися наприкінці 2005 року, спричинили відмову багатьох дизайнерів працювати з нею[5]. Однак, пізніше з Мосс були зняті всі звинувачення, і вона знову стала працювати моделлю.
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Нагадаємо, раніше британська модель дала інтерв'ю британському глянцю Vogue.
Раніше 64-річна американська актриса і модель Шерон Стоун показала, як розважається на вечірці біля басейну в максимально відкритому купальнику з глибоким вирізом.
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