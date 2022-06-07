"Кожен із нас зробив свій вибір": Подкопаєва розповіла, як спілкується з кумою-зрадницею Ані Лорак

Лілія Подкопаєва розповіла, чи спілкується з Ані Лорак / instagram.com/podkopayeva_official

Українська гімнастка та заслужений майстер спорту України Лілія Подкопаєва вже багато років проживає в США, проте завжди мала чітку проукраїнську позицію.

З початком повномасштабної війни спортсменка веде активну волонтерську діяльність, збирає кошти для ЗСУ та постраждалих від російської військової агресії.

Також Подкопаєва використовує свій вплив у світі спорту та медіапросторі. Нещодавно вона взяла участь у благодійному концерті, який відбувався в Нью-Йорку на Таймс-сквері. За лаштунками заходу, гімнастка дала невелике інтерв'ю українській журналістці Марічці Падалко.

Зокрема Лілія Подкопаєва розповіла, які зараз стосунки між нею та опальною Ані Лорак, яка ігнорує війну в Україні. "Маски знято. Кожен із нас зробив свій вибір. Її позиція всім відома. Ми з нею не спілкуємось", - коротко відповіла гімнастка.

Ані Лорак і спортсменка раніше були близькими подругами. Співачка була у Подкопаєвої свідком на першому весіллі, а також є хрещеною її старшої дочки, названої Кароліною на честь Лорак.

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Раніше українська модель, ведуча і волонтерка Катя Осадча розповіла, хто порадив Ані Лорак мовчати про війну в Україні заради збереження кар'єри в РФ.

Співачка Оля Цибульська також розповіла про найбільший камінг-аут українського шоу-бізнесу, який стався завдяки війні в Україні.

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