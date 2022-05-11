Катя Осадча в палких обіймах Юрія Горбунова загадала своє найпотаємніше бажання

Катя Осадча показала себе в обіймах Юрія Горбунова після довгої розлуки / instagram.com/kosadcha

Українська модель, телеведуча, журналістка і волонтерка Катя Осадча завжди трепетно ставилася до своєї сім'ї. Шлюб та діти для неї святе, але, на жаль, війна внесла корективи в її життя.

Як розповівши сама Осадча, її сімейне життя зараз нагадує сотні інших сімей по всій Україні - вона практично не бачить свого чоловіка, шоумена і телеведучого Юрія Горбунова, який їздить по всій країні з гуманітарною допомогою і концертами для ЗСУ та пересічних українців.

Тому ті рідкісні моменти, коли Осадчій і Горбунову вдається зустрітися, ведуча цінує і приймає з особливим трепетом.

Так, на її сторінці в Instagram з'явився зворушливий знімок, на якому вона зоображена в обіймах чоловіка. На обличчі грає спокійна, впевнена посмішка.

"Не розлучатися ніколи ❤️",- підписала фото Катерина Осадча.

Катя Осадча показала себе в обіймах Юрія Горбунова після довгої розлуки / instagram.com/kosadcha

Пізніше в сторіс вона виклала ще одне спільне фото з Юрієм Горбуновим - схоже парі вдалося виділити один одному трохи часу, щоб вирішити накопичені справи в Києві.

Катя Осадча та Юрій Горбунов зустрілися після довгої розлуки / instagram.com/kosadcha

читайте такожШанувальниця Metallica народила дитину під час концерту рок-групи

Раніше співак Володимир Дантес розповів, що стало останньою краплею в його шлюбі з Надею Дорофєєвою - як пара прийняла рішення про розставання.

Інші новини: