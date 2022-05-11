Катя Осадча в палких обіймах Юрія Горбунова загадала своє найпотаємніше бажання

Опинившись поруч з коханим вона мріє про те, про що думають тисячі українців.
Українська модель, телеведуча, журналістка і волонтерка Катя Осадча завжди трепетно ставилася до своєї сім'ї. Шлюб та діти для неї святе, але, на жаль, війна внесла корективи в її життя.
Як розповівши сама Осадча, її сімейне життя зараз нагадує сотні інших сімей по всій Україні - вона практично не бачить свого чоловіка, шоумена і телеведучого Юрія Горбунова, який їздить по всій країні з гуманітарною допомогою і концертами для ЗСУ та пересічних українців.
Тому ті рідкісні моменти, коли Осадчій і Горбунову вдається зустрітися, ведуча цінує і приймає з особливим трепетом.
Так, на її сторінці в Instagram з'явився зворушливий знімок, на якому вона зоображена в обіймах чоловіка. На обличчі грає спокійна, впевнена посмішка.
"Не розлучатися ніколи ❤️",- підписала фото Катерина Осадча.
Пізніше в сторіс вона виклала ще одне спільне фото з Юрієм Горбуновим - схоже парі вдалося виділити один одному трохи часу, щоб вирішити накопичені справи в Києві.
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