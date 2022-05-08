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Катя Осадча з вагітним животиком привітала жінок з Днем матері: "Ваш фронт - це ваші діти"

8 травня 2022, 16:25

Ведуча показала рідкісні довоєнні знімки з усіма своїми дітьми.

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Катя Осадча показала вагітне фото і привітала жінок з Днем матері / instagram.com/kosadcha

Українська модель, телеведуча і волонтерка Катя Осадча привітала всіх матерів з їх "професійним" святом. Крім того вона показала знімок, на якому показала свій округлий животик.

На тлі чуток про те, що вона та її чоловік, продюсер і шоумен Юрій Горбунов, планують завести ще одну дитину, Катя Осадча опублікувала фотографії зі своїми трьома синами, зроблені до війни.

Ведуча зворушливо звернулася до всіх українських "мам війни" з щемливими побажаннями: "Цей День Матері особливий - Щемливий, трагічний, обнадійливий, день зі сльозами і день, що дає нам надію! Дорогі мами, МАМИ ВІЙНИ, не всі ви можете прочитати ці слова, адже ви дивитеся на нас з неба. Не всі можуть прочитати, через неможливість жити далі без своєї дитини… Мами, що бавлять дітей в бомбосховищах, мами, що зараз замість мами і тата, мами, що пішки шли під кулями, мами, що вигадують нові ігри і казки попри внутрішню пустку, мами, які щодня відповідають на питання - Коли ми повернемося додому … Мами - ви герої! Де б ви зараз не були, знайте, ваш фронт це ваші діти. Вони після нас продовжать розбудовувати країну, наша країна потребує нове, розумне, освідченне, виховане покоління і ця місія зараз на плечах мам! Мами, сил вам і здоров‘я!"

Крім цього Осадча підкреслила, що усвідомлює всю важливість високого звання мами, тому впевнена, що жодна українська дитина не залишиться після війни сиротою.

"Пам‘ятаєте, ми всі по можливості будемо виховувати і не своїх дітей", - пообіцяла вона.

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Катя Осадча показала вагітне фото і привітала жінок з Днем матері / instagram.com/kosadcha

Шанувальники Осадчої в коментарях приєдналися до привітань, і побажали всім українським матерям сил та миру:

"Дуже зворушливі слова..."

"Вітаю усіх мам! Як важко, але треба бути сильними заради дітей, які воюють, заради дітей, які вчаться (пишу про себе). Дай Бог і Всесвіт нам терпіння, і щоб бистріше вибили орків з нашої землі і змогли обійняти наших діточок ті, хто зараз не може цього зробити".

"Яке гарне та зворушливе привітання ❤️ вітаю вас Катерина з днем мами ❤️".

"Яке чуйне привітання, до сліз... Вітаю Вас, Катю, і всіх жінок з Днем Матері. Мирного неба нам усім над головою ❤️"

"Немає нічого сильнішого, ніж материнська любов. Немає нічого важливішого, ніж материнське серце. Немає нічого безціннішого, ніж материнське тепло. Нехай завжди Бог береже світле почуття, що зв'язує душі матері і дитини!"

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