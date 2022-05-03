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"Кожного разу не можу стримати сліз": Осадча розповіла шокуючу історію порятунку жінки з Маріуполя

3 травня 2022, 14:56

Від прямого влучення снаряда загинув її чоловік-інвалід. А самій жінці довелося ховатися спочатку у сумнозвісному драмтеатрі, потім - у церкві.

Катя Осадча розповіла шокуючу історію визволення жінки з блокадного Маріуполя / Пресслужба

Ведуча Голосу країни та Світського життя на 1+1 Катерина Осадча з перших днів війни допомагає українцям у пошуку зниклих родичів. Телеведуча від початку вторгнення російських окупантів на територію України створила телеграм-канал Пошук зниклих, який нині масштабувався у соціальний проєкт під назвою Знайти своїх.

Сьогодні у ефірі Сніданку з 1+1 телеведуча розповіла про пошук людей у Маріуполі.

"З перших днів війни ми продовжуємо шукати зниклих. Наразі на нашому телеграм-каналі розшукують велику кількість людей з Маріуполя. Позавчора ми всі бачили кадри евакуйованих українців с Азовсталі, і це не може не тішити. Серед евакуйованих українців був хлопчик, якому тільки-но виповнилося 6 місяців. Його з мамою на ім’я Аня шукали у нашому телеграм-каналі з перших днів війни. Ми знайшли, де вони знаходяться, але евакуюватися у них не було можливості. Наразі дитина з мамою вже на вільній території, у безпеці. У такі моменти хочеться вірити, що всі знайдуться, будуть живі і здорові, а це маля, якому виповнилося півроку, ніколи не згадає жахи війни, які він пережив. Ми сподіваємося, що з’явиться ще більше зелених коридорів і у людей буде можливість вибратися з того страху", - говорить Катерина Осадча.

Також телеведуча розповіла вражаючу історію пошуку жінки в Маріуполі.

"В нас є вражаюча історія Лідії Миколаївни Горбунової, яку родичі шукали через телеграм-канал Пошук зниклих. Вона дивом вижила у зруйнованому Маріуполі. Лідія Миколаївна до дрібниць пам'ятає кожен день майже півторамісячного життя в блокадному Маріуполі. Коли почалася повномасштабна війна, вона відмовилася виїжджати, бо не могла вивезти паралізованого після інсульту чоловіка. Потім опинилася без зв'язку з рідними. А 8 березня в її квартиру на восьмому поверсі влучив снаряд і вбив її чоловіка", - розповіла Катерина Осадча.

Катя Осадча розповіла шокуючу історію визволення жінки з блокадного Маріуполя / Пресслужба

Сьогодні Лідія Миколаївна змогла підключитися до прямого ефіру Сніданку з 1+1 та розповісти про жахи війни, які пережила у тимчасово окупованому Маріуполі.

"Зараз зі мною моя онука Анастасія. Я дуже щаслива, що мене вивезли з того жаху волонтери. Життя потрохи повертається у звичний ритм, я у безпеці. За ці дні, які я провела в окупації, зрозуміла, що своє життя не треба відкладати на потім, потрібно жити тут і зараз всупереч усьому. Найстрашніше у Маріуполі - це відсутній зв’язок. Ніхто не може про себе повідомити, деякі люди навіть не знають, що існують зелені коридори. В мене не було можливості повідомити близьким, що я жива, я навіть не знала, що мене шукають через телеграм канал. У місті досі залишається дуже багато людей. Окупанти не шкодують нікого, ні дітей, ні людей похилого віку, для них немає нічого святого", - говорить Лідія Миколаївна.

На 44 день війни російська ракета влучила у будинок жінки, вбивши її паралізованого після інсульту чоловіка.

"До нашого будинку 8 березня влучила ракета. Я знаходилася дома, удар прийшовся на ліву сторону. За мить після удару я провалилася на сьомий поверх, останнє, що я почула, це як чоловік крикнув моє ім’я. Я крикнула йому у відповідь, але він вже не відгукнувся. На мене посипалися якісь меблі, дошки, клуби рудого диму, пил. Одразу виник вогонь, і я знову провалилася ще нижче. Наша квартира разом із моїм чоловіком всередині вигоріла вщент. В мене обпалені руки, залишилися шрами. Одразу після цього мене направили до будівлі драмтеатру. Єдине, що я мала, було на мені - халат, куртка та кросівки. В мене не залишилось ні документів, ні грошей, нічого", - говоріть жінка.

Декілька діб Лідія Миколаївна провела у підвалі маріупольського драмтеатру. Але 16 березня російська авіабомба поцілила й туди. Під час розповіді жінки телеведучі не змогли стримати сліз від жаху, який переживають українці.

"Затряслися стіни, посипалася штукатурка, стало все це падати. Всі почали кричати: йдіть, театр горить і зараз звалиться. Ще понад тиждень я разом зі ще двома людьми блукала Маріуполем у пошуках порятунку. Кілька ночей ми провели в підвалі церкви. Без їжі та майже без води. А далі пішки йшли селами в бік підконтрольної українській армії території. Коли я зрозуміла, що врятувалась, то вперше заплакала, побачивши українські прапори. Коли ми добралися до Запоріжжя, я змогла зателефонувати з чужого телефону своїй сестрі. Виявилося, вони мене шукали через телеграм-канал Пошук зниклих. Коли ми побачилися з онукою, то були такі щасливі. Онука виросла у мене на руках. Я про неї думала кожного дня і дуже скучила. Зараз ми з наю знаходимося у безпеці у Тернополі", - розповіла Лідія Миколаївна.

Нагадаємо, Знайти своїх - це масштабний соціальний проєкт Катерини Осадчої, який допомагає українцям знайти близьких, з якими втратили зв’язок, через вторгнення рф на территорію України. Нещодавно телеведуча об'єднала зусилля з телеканалом 1+1, і відтепер щоранку у Сніданку з 1+1 можна побачити, кого українці шукають, та історії тих, кому вже пощастило знайти своїх рідних.

Для того, щоб подати заявку на пошук людини, потрібно написати у чат-бот @UKRescueBot, який можна знайти у "Закріплених повідомленнях" телеграм каналі "Пошук зниклих" за посиланням. Коли дані про людину із потрібним прізвищем з’являтимуться у телеграм-каналі, ви отримаєте автоматичне повідомлення від бота. Якщо ви шукаєте людину у телеграм каналі, то скористайтеся пошуком не лише за прізвищем, а й за допомогою хештегів із назвою населеного пункту. Наприклад, #Буча, #Ірпінь, #Маріуполь. Також шукати рідних можна за списками, які команда проєкту формує самостійно на основі даних від волонтерів та ТРО та ін. Ці списки доступні за хештегами #списки, #евакуація. Якщо у вас є інформація про загублених людей, її можна надіслати на e-mail poshuk.war@gmail.com. Ця інформація буде оброблена та передана рідним. Остерігайтеся шахраїв, які можуть телефонувати та вимагати гроші за інформацію про ваших рідних!

Катя Осадча розповіла шокуючу історію визволення жінки з блокадного Маріуполя / Пресслужба

Долучайтесь до народного пошуку, переглядайте оновлення стрічки у телеграм каналі Пошук зниких, адже будь-яка інформація може стати корисною для пошуку загублених українців.

Дивіться Сніданок з 1+1 щодня по буднях з 7:00 до 10:00, а у вихідні дні з 8:00 до 10:00 у прямому ефірі YouTube та в ефірі телеканалів ТЕТ та 2+2.

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