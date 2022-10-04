Катя Осадча розповіла про важку розмову з відомою одеситкою, яка проживає у Москві

Катя Осадча розповіла ЖВЛ про проєкт "Знайти своїх", усиновлення, артистів-зрадників та нові таланти / Прес-служба

Сьогодні, 4 жовтня, у інфотейнмент шоу ЖВЛ на телеканалі ТЕТ показали ексклюзивне інтерв’ю ведучої проєктів Голос країни та Світське життя, волонтерки та керівника масштабного соціального проєкту "Знайти своїх" Катерини Осадчої. Телеведуча розповіла про свої думки щодо усиновлення дитини, спілкування під час повномасштабної війни з Регіною Тодоренко, молодих зірок та проєкт "Знайти своїх".

З самого початку повномасштабного російського вторгнення Катерина Осадча змінила журналістську діяльність на благодійність і створила телеграм-канал "Пошук зниклих", який масштабувався у великий соціальний проєкт під назвою "Знайти своїх".

"Насправді, ця соціальна історія скоріше обрала мене сама. В перші дні повномасштабної війни я думала, чим зараз моя популярність може допомогти? Майже одразу я почала отримувати повідомлення про зниклих людей та дітей. Тоді почалася тимчасова окупація Київщини, пропадав зв’язок, люди губилися в евакуації і я зрозуміла - це саме те, чим я можу допомогти. Наразі ми намагаємося дістатися зі своїми волонтерами туди, куди не може дістатися поліція. Мій телефон не вимикається взагалі ніколи, я його заряджаю по три, по 4 рази на день, аби не пропустити щось важливе", - каже Катерина Осадча.

Катя Осадча розповіла ЖВЛ про проєкт "Знайти своїх", усиновлення, артистів-зрадників та нові таланти / Прес-служба

Розповіла Катерина і про свої думки щодо усиновлення дитини, про які вони з чоловіком Юрієм Горбуновим публічно розповіли навесні 2022-го.

"Потрібно собі в цьому чесно признатися, усиновлення — це не так просто, як про це можна говорити. Да, ми з Юрою про це говорили, але це тривалий, довгий і дуже складний шлях, як в паперах, так і в собі, тому що потрібно як мінімум, спочатку пройти спеціальні курси і тренінги для батьків, готових на такий крок", - каже Осадча.

Але від ідеї усиновити дитину Катерина Осадча з Юрієм Горбуновим не відмовляються і продовжують вивчати це питання детальніше.

Катя Осадча розповіла ЖВЛ про проєкт "Знайти своїх", усиновлення, артистів-зрадників та нові таланти / Прес-служба

Від початку масштабного вторгнення рф на територію України Катерина Осадча намагалася достукатися до російських зірок українського походження, які мовчали про війну, але як виявилося, зусилля було витрачено марно. З усіх згаданих Катериною зірок відгукнулася тільки Регіна Тодоренко і навіть вступила з нею у діалог.

"Вона мені писала дуже абстрактно, не сказала нічого конкретного. Але мої закиди до російських зірок були абсолютно конкретними. В якийсь момент після чергової переписки я зрозуміла, що я просто витрачаю свою енергію і час. Деякі, хто мовчить про напад, до сьогодні мають звання заслужених артистів. Я вважаю, що про них просто треба забути і все, але я б поспілкувалася і взяла інтерв’ю в усіх зірок українського походження, які живуть в росії і мовчать про війну. У Ані Лорак, Свєти Лободи, хочу запитати, як можна жити і півроку мовчати", - каже Катерина.

Під час повномасштабної війни в Україні "народилося" багато молодих зірок, за якими Осадча спостерігає з великим інтересом і вважає, що зміна поколінь у вітчизняній музичній індустрії давно потрібна.

"З багатьма новими, молодими зірками я знайома особисто, адже багато з них починали свій шлях з Голосу країни. Ось такий "струс" в шоу-бізнесі давно потрібен був, але жаль, що він стався такою страшною ціною. Головне в цих артистах - це щирість, адже її видно здалеку. У декого виходить іти в ногу з часом і рефлексувати на те, що відбувається, а в когось це виглядає спекуляцією. Людей не можна обманути. Нам всім треба відволікатися він новин хоч на якусь годину саме на такі музичні проєкти, як Голос країни, адже вони надихають і завжди були про нові таланти і шанси", - каже телеведуча.

Дивіться продовження Голосу країни, показ якого був перерваний через повномасштабне вторгнення рф на територію України, щонеділі о 21:00 на телеканалі ТЕТ через український сервіс цифрового інтерактивного телебачення "Київстар ТБ".