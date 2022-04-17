Катя Осадча показала кругленький животик, і помолилася про "крихіту спокою"

Телеведуча зворушливо привітала українців з Вербною неділею.
Модель і телеведуча, нині волонтерка Катя Осадча, після новини про те, що вона та її чоловік, шоумен Юрій Горбунов, замислюються над тим, щоб усиновити дитину, яка втратила батьків під час війни, опублікувала фотографію з кругленьким животиком.
Поки зіркова сім'я не очікує поповнення - кадр був зроблений Осадчої рівно рік тому, на Вербну неділю, коли в її родині і в її країні був мир та благополуччя. Тоді вона чекала сина.
Телеведуча виклала пам'ятний знімок, щоб привітати шанувальників з християнським святом і нагадати їм про цінність життя.
"Рівно рік тому… Готувалися до Великодня і стати ще раз батьками… З Вербною неділею! Ми, як ніколи об’єднуємося в молитві за Україну, за наших бійців, за мир, за кожного пораненого і за спокій загиблих. Ми заслуговуємо на те, щоб знову планувати Великдень, народжувати дітей під мирним небом і не вчитися дітям розповідати про війну. Нехай ця неділя принесе нам хоч крихту спокою", - підписала фото Осадча.
У коментарях знаменитість запевнили, що її молитви про мир і спокій для України скоро будуть почуті. Принаймні сакральне свято Вербної неділі налаштовує на молитви про це.
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Раніше Катя Осадча показала зворушливе лист, який 9-річний хлопчик написав своїй загиблій від рук рашистів мамі.
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