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"Скільки болю...": Осадча показала лист, який 9-річний хлопчик написав своїй загиблій мамі

8 квітня 2022, 14:59

Телеведуча в жаху від того, що сталося під Києвом.

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Осадча показала лист, який 9-річний хлопчик написав своїй загиблій мамі / скріншот

З кожним днем стають відомі нові подробиці про звірства російських солдатів в Україні.

На своїй сторінці в Instagram Катя Осадча поділилася історією 9-річного хлопчика, у якого на очах окупанти вбили маму.

"Вони тікали на машині з Гостомеля і їх розстріляли орки. Мама загинула, хлопчик 9 років вижив. Він застряг в машині після аварії і не міг вибратися. Його витягли люди і забрали до себе в підвал – - написала телеведуча

Телеведуча опублікувала лист хлопчика, якій він написав мамі. Він подякував за дитинство і пообіцяв добре себе поводити.

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instagram.com/kosadcha/

"Скільки болю ... діти, ви не заслужили цей жах ... немає сил пережити дитяче горе", – написала Осадча.

Зазначимо, що Гостомель Київської області став однією з найгарячіших точок російсько-української війни. Бої там не припинялися ні на один день. Ворог знущався над мирним населенням, займався мародерством. Після тривалого бомбардування житлові квартали міста та інфраструктура міста зруйновані, спалені машини.

У середу, 6 квітня, в селищі Гостомель під Києвом поліція виявила тіла цивільних. Їх вбили російські снайпери, які тренувалися на "живій мішені".

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війна в Україні Гостомель Катерина Осадча
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