"Скільки болю...": Осадча показала лист, який 9-річний хлопчик написав своїй загиблій мамі

Телеведуча в жаху від того, що сталося під Києвом.
З кожним днем стають відомі нові подробиці про звірства російських солдатів в Україні.
На своїй сторінці в Instagram Катя Осадча поділилася історією 9-річного хлопчика, у якого на очах окупанти вбили маму.
"Вони тікали на машині з Гостомеля і їх розстріляли орки. Мама загинула, хлопчик 9 років вижив. Він застряг в машині після аварії і не міг вибратися. Його витягли люди і забрали до себе в підвал – - написала телеведуча
Телеведуча опублікувала лист хлопчика, якій він написав мамі. Він подякував за дитинство і пообіцяв добре себе поводити.
"Скільки болю ... діти, ви не заслужили цей жах ... немає сил пережити дитяче горе", – написала Осадча.
Зазначимо, що Гостомель Київської області став однією з найгарячіших точок російсько-української війни. Бої там не припинялися ні на один день. Ворог знущався над мирним населенням, займався мародерством. Після тривалого бомбардування житлові квартали міста та інфраструктура міста зруйновані, спалені машини.
У середу, 6 квітня, в селищі Гостомель під Києвом поліція виявила тіла цивільних. Їх вбили російські снайпери, які тренувалися на "живій мішені".
Читайте також:
- Окупанти кидають техніку і тікають з Гостомеля-Арестович
- Все понівечене окупантами: Дмитро Комаров показав жахи у звільненому Гостомелі
- "Вони ніколи не вб'ють нашу мрію": Вакарчук зі сльозами на очах показав розбиту мрію в Гостомелі