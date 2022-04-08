"Скільки болю...": Осадча показала лист, який 9-річний хлопчик написав своїй загиблій мамі

Осадча показала лист, який 9-річний хлопчик написав своїй загиблій мамі / скріншот

З кожним днем стають відомі нові подробиці про звірства російських солдатів в Україні.

На своїй сторінці в Instagram Катя Осадча поділилася історією 9-річного хлопчика, у якого на очах окупанти вбили маму.

"Вони тікали на машині з Гостомеля і їх розстріляли орки. Мама загинула, хлопчик 9 років вижив. Він застряг в машині після аварії і не міг вибратися. Його витягли люди і забрали до себе в підвал – - написала телеведуча

Телеведуча опублікувала лист хлопчика, якій він написав мамі. Він подякував за дитинство і пообіцяв добре себе поводити.

instagram.com/kosadcha/

"Скільки болю ... діти, ви не заслужили цей жах ... немає сил пережити дитяче горе", – написала Осадча.

Зазначимо, що Гостомель Київської області став однією з найгарячіших точок російсько-української війни. Бої там не припинялися ні на один день. Ворог знущався над мирним населенням, займався мародерством. Після тривалого бомбардування житлові квартали міста та інфраструктура міста зруйновані, спалені машини.

У середу, 6 квітня, в селищі Гостомель під Києвом поліція виявила тіла цивільних. Їх вбили російські снайпери, які тренувалися на "живій мішені".

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