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"Це на плечах всіх. Ми теж про це думаємо": Горбунов хоче усиновити осиротілу під час війни дитину

13 квітня 2022, 19:05

На думку шоумена, це-важливий крок на шляху до відбудови нашої країни.

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Юрій Горбунов розповів, чим займається під час війни, як проходять концерти на передовій, та які плани його сім'я має на майбутнє / instagram.com/gorbunovyuriy

Щодня в ефірі телеканалів ТЕТ та 2+2 та у прямому ефірі на YouTube улюблене шоу українських глядачів Сніданок з 1+1 продовжує розповідати українцям про оперативні новини в країні, долучати спеціалістів різних галузей та розповідати історії земляків, яким вдалось врятуватись від бойових дій. Відтепер програми виходить у новий час – з 8:00 до 11:00

Сьогодні до Сніданку з 1+1 долучився ведучий Голосу країни, шоумен та кінопродюсер Юрій Горбунов. Він розповів, як змінилась його професійна діяльність після повномасштабного вторгнення росії. Наразі він активно займається волонтерством, долаючи тисячі кілометрів, та підіймає дух українських вояків.

"Я вже почуваюсь професійним водієм, ми іноді добу проводимо за кермом. Ноги та руки затікають, але треба рулити. Наша громадська організація "Спілка підприємців кіно-та телеіндустрії", туди входити близько 20 активних людей, робить масштабну роботу. За останній годину передана величезна кількість касок, бронежилетів, медикаментів... Ми вже зібрали два медичних автомобілі, повністю наповнених усім необхідним для наших бійців, на черзі третій, який піде на Донбас...", - прокоментував ведучий.

Волонтерською діяльністю команда займається в перервах між концертами, які роблять по всій Україні. Юрій Горбунов виступає разом з іншими популярними українськими акторами та співаками для солдатів, які прийшли з передової на ротацію. Вони говорять, що саме концерти дозволили їм за останній годину посміхнутися.

"Наші воїни отримують такий заряд енергії. Зараз трохи легше з координуванням концертів, оскільки усі направлення дає Міністерство оборони. Іноді той заряд, який і нам іде від хлопців та їхня віра у нашу перемогу, потім не дає заснути. Вони роблять з нами селфі та обіймаються. Кажуть: ми чекали такої миті, щоб розслабитися та забути про все, хоча б на годину-півтори. Звичайно такі речі перевертають душу. Ти розумієш, наскільки важлива кожна людина в нашій країні. Кожен воїн, який тримає гвинтівку, або кожний артист, що тримає гітару", - зазначив Горбунов.

За словами ведучого, на концертах, воїни відмовляються говорити про війну та мріють про виступи артистів вже у мирний час.

Про війну ведучий разом зі своєю дружиною Катериною Осадчою дізнався в перші години вторгнення: перший вибух вони почули неподалік свого будинку вже о 4:30 24 лютого. Казати, що старший син парі-5-річний Іван наразі сприймає події як"що у нашій країні сталося".

"Ми намагались йому пояснити, що це така тимчасова біда в нашій країні, яку ми всі переживемо. На щастя, він у свої 5 років ніколи не грався ні автоматами, ні пістолетами. У нас серед іграшок немає дитячої зброї. І йому це ніколи не було цікаво ... ми навіть коли їздили на море, я пропонував йому придбати водяний пістолет, а він не захотів. Зараз, коли він дивуватися у телевізор, то говорити " Тату, а чого це так все сталось? Хто це так з нами зробив?". Ми кажемо, що це поганий дядько, якого скоро, ми сподіваємося, не стані і настане мир", - розповів ведучий в ефірі Сніданку з 1+1.

Горбунов розуміє, що попереду країну чекає відбудова, яку робитиме весь український народ разом. Проте наголошує: потрібно буде всиновлювати та вдочеряти дітей наших земляків, які залишились без батьків. Ведучий не виключає, що можливо на такий крок піде і його родина: "Це буде на плечах всіх українців. І ми теж про це думаємо".

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Юрій Горбунов заговоривши про можливе усиновлення дитини, батьки якої загинули під час війни / instagram.com/gorbunovyuriy

Сьогодні символом українського визвольного руху проти російської агресії стала стрілецька пісня"Ой, у лузі червона". До ефіру Сніданку з 1+1 дійшов мовознавець та вчитель української мови Олександр Авраменко, який розповів історію виникнення цієї композиції. Як виявилось, за її основу взята козацька народна пісня"Розлилися круті бережечки". Проте пісня отримала нове дихання, коли зазвучала у театральній виставі.

"Знаєте, коли пісня стає саундтреком до якогось фільму, то отримує зовсім інший рівень популярності. Так само " Ой у лузі червона калина "була написана для театральної вистави" Сонце руїни", яку присвятили гетьману Петру Дорошенку. Це було у 1914 році, вистава з годиною забулася, а від пісня залишилася", - прокоментував мовознавець.

Зараз багато громадян, які раніше в побуті розмовляли російською, обирають для спілкування українську. Проте не у всіх одразу виходить, люди трохи замикаються, боятися зробити помилки. Олександр наголошує, що нічого не треба боятись.

"Окрім експрес-уроків, читання книжок, перегляду фільмів, я раджу передусім говорити. Для того, щоб накачати м'язи, що нам треба? Діти у спортивний зал. Вони не виростуть, якщо ми будемо просто читати книжку з вправами. Вісь так саме мова, починайте говорити, не бійтесь помилятися, виправляйте одне одного. Найкращий тренажер з вивчення будь - якої мови-це процес говоріння", - заохотив Авраменко.

Щодня на глядачів Сніданку з 1+1 очікують поради від профільних спеціалістів, оперативна інформація та свіжі новини про Україну, включення зірок та інше. У такий складний для країни час, поки весь український народ став на захист рідної землі, команда ранкового проєкту знайшла можливість бути поруч зі своїми глядачами та підтримувати їх у найскладніших обставинах.

Не пропустіть щодня проєкт з 08:00 до 11:00 на телеканалах ТЕТ і 2+2, а також на YouTube.

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