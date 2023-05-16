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Катрін Деньов прочитала вірш Лесі Українки на Каннському кінофестивалі

Дмитро Відоменко
16 травня 2023, 23:06 оновлено 16 травня, 23:08
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Катрін Деньов підтримала Україну і прочитала вірш Лесі Українки "Надія" під час церемонії відкриття нового Каннського фестивалю.
Деньов, УНІАН
Катрін Деньов і Леся Українка / колаж Главред, фото УНІАН

Легендарна актриса, зірка французького і світового кіно Катрін Деньов приєдналася до сонму зірок, які підтримали Україну у її війні проти країни-агресора Росії. На це звернув увагу керівник Офісу президента України Андрій Єрмак на своїй сторінці в Twitter.

"Неперевершена Катрін Деньов підтримала Україну. Кіноактриса зачитала вірш Лесі Українки "Надія" під час церемонії відкриття", — написав він.

Катрін Деньов прочитала вірш Лесі Українки на Каннському кінофестивалі

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Нагадаємо, раніше легенда світової поп-музики Пол Маккартні в черговий раз публічно підтримав Україну - цього разу наймасштабнішому британському музичному фестивалі - Гластонбері. Ближче до кінця свого довгого сету (2 години 50 хвилин) Маккартні кілька хвилин розмахував українським прапором.

Як розповіли журналістам джерела з оточення музиканта, він навмисно виключив інший хіт The Beatles ‒ Back in the U. S. S. R. ‒ зі свого концерту в Гластонбері і всіх майбутніх виступів.

Пізніше повідомлялося про те, що легенда французького кіно Ален Делон приєднався до проекту солідарності з українським народом від журналістської команди Cyril Viguier та посольства України. У його рамках 86-річний легендарний актор прочитав вірші українського Кобзаря Тараса Шевченка.

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