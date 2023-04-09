Каменських розповіла, чи планує розлучатися з Потапом

Співачка Настя Каменських взяла участь у благодійному концерті в ході якого розповіла фанатам, чи планує розлучення з Потапом.

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Потап та Настя Каменських / Колаж фото УНІАН

Відома українська попспівачка Настя Каменських взяла участь у благодійному концерті, в ході якого прокоментувала чутки про те, що вона розлучається зі своїм чоловіком Потапом (Олексієм Потапенко).

"Я не розлучаюся з чоловіком. У мене все добре", – заявила Каменських фанатам.

На питання, де зараз знаходиться Потап і чому вони на цьому концерті разом не виступають, Каменських віджартувалася, порадивши шанувальникам самим зателефонувати або написати артисту, щоб дізнатися це.

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"Ми ж не близнюки, щоб скрізь ходити разом", – підсумувала артистка.

Нагадаємо, раніше український блогер Богдан Беспалов стверджував, що Настя Каменських і Потап розлучаються - нібито через подружню зраду.

"Зливаємо ексклюзив, якого ніде немає. Ми перші. Потап і Настя почали процес розлучення, але поки це приховують", – повідомив Беспалов.

Каменських на тлі скандалу заявила, що втратила голос і проходить лікування.

Беспалов посилався на якісь анонімні джерела, а також на якихось "котиків", які володіють інформацією. Блогер також звертає увагу на те, що після того, як Каменських поскаржилася на втрату голосу і скасувала свій концерт, вона буквально відразу ж співала наживо на одному з корпоративів.

Сам Потап чутки про розлучення з Каменських спростував.

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