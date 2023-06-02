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Каменських розповіла, чи міцний її шлюб з Потапом через стосунки на відстані

Дмитро Відоменко
2 червня 2023, 09:53 оновлено 2 червня, 10:01
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Українська співачка Настя Каменських (вона ж NK) детально і досить відверто розповіла про стосунки з чоловіком Потапом на відстані.
Потап, Каменських
Потап і Настя Каменських / колаж Главред, фото УНІАН

Відома українська попспівачка Настя Каменських розповіла, як її шлюб з репером і продюсером Потапом (Олексієм Потапенко) витримує випробування відстанню. Виконавиця дуже детально висловилася з цього приводу в інтерв'ю порталу "ТСН".

"Так, на день народження Льоша записав мені дуже чуттєве відеоповідомлення-сюрприз. Коли мені його включили на екранах, я мало не плакала, а зал аплодував йому стоячи! Бачимося на кілька днів у перерві між концертами або роботою. Льоша дзвонить мені перед кожним моїм виступом. Говорить теплі слова. Це завжди дуже мотивує. Навіть якщо ти артистка з великим досвідом, і у тебе були тисячі концертів, у тебе всередині все одно живе маленька дівчинка, якій дуже важливо почути слова підтримки. Особливо від коханого чоловіка! Як я вже сказала вище, відстань не похитнуло наші відносини, а зробило їх дещо іншими, вивело на новий рівень. Ця розлука для нас - новий досвід. А кожен досвід дається нам Всесвіту не просто так", - сказала вона.

За словами Каменських, у неї не так давно був важкі періоди ‒ з панічними атаками і депресивними епізодами. І підтримка Потапа їй дуже знадобилася.

"Зідзвонюємося кожен день, іноді буквально на кілька хвилин, іноді на довше. Але постійно. Можна назвати ритуалом говорити один одному: "Я тебе люблю"? А любити і підтримувати - це ритуали? Бути поруч і мовчати в трубку, коли це потрібно. Зізнаюся, у мене були періоди, коли у мене постійно траплялися панічні атаки і депресивні епізоди. Я сиділа на заспокійливих і антидепресантах і мене дуже накривало. У ті моменти саме теплі слова або навіть просто мовчання в трубку давали мені сили жити далі. Просто важливо знати, що кохана людина поруч, навіть якщо він знаходиться за тисячі кілометрів. Це найважливіше", - підсумувала вона.

Дивіться на відео інтерв'ю Насті Каменських для програми ЖВЛ:

Нагадаємо, раніше український блогер Богдан Беспалов стверджував, що Настя Каменських і Потап розлучаються - нібито через невірність чоловіка.

"Зливаємо ексклюзив, якого ніде немає. Ми перші. Потап і Настя почали процес розлучення, але поки це приховують", – повідомив Беспалов.

Каменських на тлі скандалу заявила, що втратила голос і проходить лікування.

Беспалов посилався на якісь анонімні джерела, а також на якихось "котиків", які володіють інформацією. Блогер також звертає увагу на те, що після того, як Каменських поскаржилася на втрату голосу і скасувала свій концерт, вона буквально відразу ж співала наживо на одному з корпоративів.

Сам Потап чутки про розлучення з Каменських спростував категорично.

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