Камалія показала, як із чоловіком і доньками відсвяткувала свій день народження

Українська співачка Камалія, яка останнім часом з'являється в компанії колишнього чоловіка мільярдера Мохаммада Захура, знову показала кадри свого відпочинку.
На своїй сторінці в Instagram, співачка відзначала свій день народження. Своє особисте свято зірка зустріла в колі сім'ї в Португалії. Зокрема, разом із колишнім чоловіком Мохаммадом Захуром і доньками Арабеллою та Мірабеллою вони вирушили до стайні кататися на конях.
Сімейство виглядає цілком щасливим. До слова, на фото видно, як сильно підросли дівчатка пари - Арабелла і Мірабелла.
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Раніше Камалія відверто розповіла про стосунки з ексчоловіком після розлучення. Шанувальники артистки довго не могли повірити, що вона розійшлася з Мохаммадом Захуром після 20 років разом.
Також співачка отримала складно прогнозоване ушкодження, про яке соромилася розповісти фанатам. Втім пізніше Камалія все ж розкрила подробиці своєї моторошної травми.
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