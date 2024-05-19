Камалія показала, як із чоловіком і доньками відсвяткувала свій день народження

Співачка Камалія часто проводить час разом зі своєю сім'єю.

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Камалія і Мохаммад Захур продовжують показуватися разом/ колаж: Главред, фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Українська співачка Камалія, яка останнім часом з'являється в компанії колишнього чоловіка мільярдера Мохаммада Захура, знову показала кадри свого відпочинку.

На своїй сторінці в Instagram, співачка відзначала свій день народження. Своє особисте свято зірка зустріла в колі сім'ї в Португалії. Зокрема, разом із колишнім чоловіком Мохаммадом Захуром і доньками Арабеллою та Мірабеллою вони вирушили до стайні кататися на конях.

Камелія з сім'єю відзначила день народження / Скріншот Instagram/kamaliyaofficial

Сімейство виглядає цілком щасливим. До слова, на фото видно, як сильно підросли дівчатка пари - Арабелла і Мірабелла.

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Раніше Камалія відверто розповіла про стосунки з ексчоловіком після розлучення. Шанувальники артистки довго не могли повірити, що вона розійшлася з Мохаммадом Захуром після 20 років разом.

Також співачка отримала складно прогнозоване ушкодження, про яке соромилася розповісти фанатам. Втім пізніше Камалія все ж розкрила подробиці своєї моторошної травми.

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