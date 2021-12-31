Яким буде новорічний Вечірній Квартал: музичні сюрпризи, стриптиз і костюм ялинки

Яким буде новорічний Вечірній Квартал 31 грудня / Пресслужба

31 грудня о 20:00на телеканалі 1+1 відбудеться грандіозна прем’єра новорічного Вечірнього Кварталу. Глядачів десятий рік поспіль зустрічатимуть Новий Рік з кварталівцями, що для мільйонів українців вже стало сімейною традицією. Окрім політичної сатири, у новорічному Вечірньому Кварталі буде багато життєвих номерів, знайомих кожному з нас, а також музичних сюрпризів від популярних українських та зарубіжних зірок.

Родзинкою новорічного випуску шоу стануть музичні сюрпризи від найпопулярніших українських зірок і не тільки. MONATIK подарує новорічну версію свого запального хіта Зажигай/JoMo, а також підготує танцювальний атмосферний ролик разом з Вечірнім Кварталом.

Яким буде новорічний Вечірній Квартал 31 грудня / Пресслужба

Хто з акторів приміряє на себе костюм ялинки – глядачі дізнаються вже 31 грудня. А тренерка Голосу країни-12 та попкоролева Оля Полякова разом з Олегом Винником ексклюзивно презентує спільний дует Длинноногое счастье.

Сюрпризи дуетів та цьому не скінчиться, адже DOROFEEVA та Мумій Троль разом виконають популярний трек гурту Медведица, а Іван Дорн приєднається до пісні Карнавала.нет.

Також та сцені новорічного Вечірнього Кварталу з музичними подарунками з’являться MOZGI, Тіна Кароль, "Антитіла" та Софія Ротару. Деякі зіркові гості не тільки заспівають, а й візьмуть участь у гумористичних номерах.

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Яким буде новорічний Вечірній Квартал 31 грудня / Пресслужба

Привітати українців з Новим роком приєднаються і актори Жіночого Кварталу. У новорічному Вечірньому кварталі вони покажуть один з найспекотніших своїх номерів. Батьки дуже часто ходять на виступи своїх дітей. Мама вирішила підтримати і свою доньку, проте під час першого виступу у стриптиз-клубі. Але подібна підтримка трохи збентежила відвідувачів закладу.

"Чого ви на мене дивитесь? Ви номер дивіться!", - прокоментувала мама, яку зіграє Анастасія Оруджова.

На зйомках новорічного концерту було багато представників шоубізнесу, спорту та політики. Також у залі був присутнім президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська, яких залучили до участі під час одного з номерів.

Яким буде новорічний Вечірній Квартал 31 грудня / Пресслужба

Не пропустіть новорічний Вечірній Квартал 31 грудня о 20:00 одразу після святкового випуску ТСН.