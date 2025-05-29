"Якось треба жити": Лілія Ребрик зізналася, що зводить її з розуму

Стисло:
- Лілія Ребрик розповіла, як переживає непростий час
- Артистка поділилася емоціями останнього місяця весни
Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик вирішила підбити підсумки травня і весни загалом. Картинка у неї вийшла вельми сумнівна.
У своєму блозі в Instagram мама трьох зазначила, що вся Україна перебуває в стані емоційних гойдалок, що дуже вимотує: війна, нестабільна погода і політична ситуація, спроби прожити своє найкраще життя всупереч агресору - все це разом звалюється на голови кожного українця, і може серйозно вибити з колії.
"Божевільний травень. Якийсь мікс з "переговорів"-шахедів-ракет". Тут ніби життя якось треба жити, а тут тебе уже балістикою закидають. А ще й погода! Дощі, холод, як в березні. Боже, ми колись уже почнемо жалітися на спеку? Так і живемо: гойдаємось на гойдалках надії. Одного дня ніби божевільні, а наступного вже — та й нормальні!" - розмірковує ведуча.
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що український співак Антон Wellboy вперше підтвердив лікування в психдиспансері. Артист розкрив, як і чому там опинився, та як почувається зараз.
Також Наталія Валевська розкрила подробиці нового роману, який співачка завела після завершення 20-річних стосунків зі своїм продюсером Володимиром Пригладем.
Читайте також:
- "На манекен схожа": Ірину Білик на новому фото захахалатували за "ненатуральність"
- Що сказав батько Наталії Могилевської перед смертю - зізнання співачки
- "Мне простительно": Потап знову взявся за старе
Хто така Лілія Ребрик?
Лілія Ребрик - українська телеведуча та акторка. Заміжня за танцюристом і хореографом Андрієм Диким (у шлюбі з 2011 року). Пара познайомилася на шоу "Танці з зірками". У сім'ї Ребрик і Дикого зростає троє їхніх спільних доньок - Діана (2012), Поліна (2018) і Аделіна (2024).
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред