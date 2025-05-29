"Якось треба жити": Лілія Ребрик зізналася, що зводить її з розуму

"Гойдалки" в житті Ребрик вибивають землю у неї з-під ніг.

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Лілія Ребрик новини - ведуча розповіла про весняне божевілля / колаж: Главред, фото: instagram.com/liliia.rebrik

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Лілія Ребрик розповіла, як переживає непростий час

Артистка поділилася емоціями останнього місяця весни

Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик вирішила підбити підсумки травня і весни загалом. Картинка у неї вийшла вельми сумнівна.

У своєму блозі в Instagram мама трьох зазначила, що вся Україна перебуває в стані емоційних гойдалок, що дуже вимотує: війна, нестабільна погода і політична ситуація, спроби прожити своє найкраще життя всупереч агресору - все це разом звалюється на голови кожного українця, і може серйозно вибити з колії.

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"Божевільний травень. Якийсь мікс з "переговорів"-шахедів-ракет". Тут ніби життя якось треба жити, а тут тебе уже балістикою закидають. А ще й погода! Дощі, холод, як в березні. Боже, ми колись уже почнемо жалітися на спеку? Так і живемо: гойдаємось на гойдалках надії. Одного дня ніби божевільні, а наступного вже — та й нормальні!" - розмірковує ведуча.

Лілія Ребрик новини - ведуча розповіла про весняне божевілля / instagram.com/liliia.rebrik

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Хто така Лілія Ребрик? Лілія Ребрик - українська телеведуча та акторка. Заміжня за танцюристом і хореографом Андрієм Диким (у шлюбі з 2011 року). Пара познайомилася на шоу "Танці з зірками". У сім'ї Ребрик і Дикого зростає троє їхніх спільних доньок - Діана (2012), Поліна (2018) і Аделіна (2024).

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