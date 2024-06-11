Як проявлялася хвороба Заворотнюк: колеги згадали перші симптоми

Анастасія Заворотнюк стала інтенсивно втрачати зір і бачила дуже погано.

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Чоловік Заворотнюк перебував з акторкою до останнього / Колаж Главред, фото скріншот

1 червня в терористичній Росії поховали популярну російську актрису Анастасію Заворотнюк. Її колеги згадують те, як почали проявлятися симптоми страшної хвороби, що забрала акторку.

Її колега Олена Старостіна згадала, коли вона всерйоз занепокоїлася її здоров'ям.

Колеги покійної актриси під час шоу "Зірки зійшлися" на пропагандистському каналі НТВ поділилися спогадами про стан Анастасії Заоротнюк до того, як їй поставили невиліковний діагноз.

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Акторка і телеведуча Олена Старостіна одного разу на зйомках попросила зробити їй текст сценарію побільше. Одного разу сценаристи приносять папку, а з неї випадають аркуші паперу, на кожному з яких текст надруковано так крупно, що ледве влазить одне речення. Виявилося, що це текст сценарію для Анастасії Заворотнюк.

"І ось ми з Настею між сценами розмовляємо: "У мене теж зір падає", "І в мене! Я теж нічого не бачу". Тобто тоді на зйомках у неї різко падав зір", - згадує Старостіна.

Хто така Анастасія Заворотнюк? Анастасія Юріївна Заворотнюк - російська актриса театру і кіно, телеведуча. Заслужена артистка Російської Федерації. Під час президентських виборів 2018 року Заворотнюк увійшла до складу руху Putin Team, який виступав на підтримку диктатора Володимира Путіна.

Інші колеги розповідали, що у Заворотнюк були сильні головні болі. І іноді під час концертів, актрисі давали коньяк, щоб головний біль став не такий інтенсивний.

Анастасія Заворотнюк померла - що відомо:

Нагадаємо, 30 травня стало відомо про смерть російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка багато років боролася з раком головного мозку. На особистій сторінці Анастасії в соцмережах з'явився пост із трагічними звістками.

раніше дочка онкохворої російської актриси Анастасії Заворотнюк Анна, яка живе своє лакшері-життя не в "улюбленій" Росії, а в Дубаї, розповіла про здоров'я. Але не мамине, а своє.

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