Як буду жити: популярний російський телеведучий заговорив про сліпоту

Російський ведучий і журналіст Володимир Познер розповів про те, чого боїться у свої 90 років.
Як розповів він в інтерв'ю російському пропагандистському журналу Forbes, ведучий боїться осліпнути;
"Я боюся осліпнути, я не уявляю, як я буду жити у світі сліпим. Я боюся збожеволіти, не знаючи, що я збожеволів: мене кудись відведуть і замкнуть. Я буду думати, що я нормальний, а всі вважатимуть, що я божевільний - ось цього я боюся, є такий страх. У мене був рак двічі: не боюся. А ось цього боюся, і боявся давно - не тому, що мені 90 років, а мене це давно лякало. Я боюся акул, як ви знаєте, незалежно від віку", - каже він.
Хто такий Володимир Познер
Володимир Познер - Володимир Познер - радянський пропагандист, російський і американський журналіст, телеведучий і радіоведучий, письменник. Семиразовий лауреат премії "ТЕФІ". Здобув популярність наприкінці 1980-х років як ведучий телемостів СРСР-США.
Зазначимо, що раніше Познера госпіталізували з діагнозом рак. Тоді йшлося про злоякісну епітеліому шкіри. Джерело стверджувало, що 90-річний телеведучий госпіталізований і вже почав проходити процедуру хіміотерапії.
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