Jerry Heil зі сльозами на очах оцінив свій програш на Нацвідборі на Євробачення

Українська попспівачка Jerry Heil, якій більшість букмекерів прогнозували перемогу в Нацвідборі на Євробачення-2023, посіла всього лише третє місце. Зі сльозами на очах вона прокоментувала свій програш у своєму Telegram-каналі.
"Розумієте, чому я плачу? Я дуже переживаю за нашу українську мелодику. Я так щиро її люблю, що у мене серце розширюється кожен раз, коли чую нову пісню. Днями, а буває і ночами я вивчаю автентичний спів і шукаю нові матеріали. Я хочу, щоб це стало світовим досягненням", − каже співачка.
Артистка зізналася, що сподівалася перемогти і представити Україну на Євробаченні 2023 у Великобританії. Коли вона почула результати голосування, то не стримала емоції і розплакалася.
Хто представить Україну на Євробаченні 2023
17 грудня пройшов фінал Нацвідбору, завдяки якому стало відомо, хто представить Україну на Євробаченні 2023 - група Tvorchi.
За право стати представником боролися 10 учасників, серед яких — Moisei, OY Sound System, Demchuk, Jerry Heil, Fiinka, Krutь, Tember Blanche, Angelina, 2tone.
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