Євробачення-2023: букмекери розповіли, хто переможе в Національному відборі

Букмекери вже дають свій прогноз, хто з українських артистів поїде в травні до Ліверпулю.

Євробачення-2023 Нацвідбір - букмекери назвали ймовірного переможця / instagram.com/suspilne.eurovision

17 грудня відбудеться Національний відбір артиста, який представлятиме Україну на Євробаченні-2023. Переможця оберуть глядачі та зіркове журі серед 10 конкурсантів.

Між тим букмекери вже мають власні прогнози на переможця. Так, згідно rbc.ua, найменші шанси на перемогу, на думку букмекерів, у групи Tember Blanche.

Перемогу в Нацвідборі пророкують українській співачці Jerry Heil та її пісні під назвою When God shut the door. Артистка вже має велику популярність в Україні та за її межами, тому не дивно, що в лідери вибилася саме вона.

На п'яти співачці наступають TVORCHI, а завершує трійку передбачуваних фіналістів військовий скрипаль-віртуоз Moisei. Саме на цих артистів букмекери приймають найбільше ставок.

Цікаво, що український переможець Нацвідбору відразу потрапляє до фіналу конкурсу Євробачення-2023, яке відбудеться в травні в британському місті Ліверпуль.

Раньше три країни-учасниці зробили офіційні заяви про своє відмові їхати в Ліверпуль в 2023 році і від участі в Євробаченні-2023 по ряду причин, які неможливо залагодити до початку змагання.

Пізніше Європейська мовна спілка (European Broadcasting Union (EBU) оприлюднив офіційний список країн-учасниць у 67-му щорічному конкурсі Євробачення.

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