Євробачення-2023: букмекери розповіли, хто переможе в Національному відборі

17 грудня відбудеться Національний відбір артиста, який представлятиме Україну на Євробаченні-2023. Переможця оберуть глядачі та зіркове журі серед 10 конкурсантів.
Між тим букмекери вже мають власні прогнози на переможця. Так, згідно rbc.ua, найменші шанси на перемогу, на думку букмекерів, у групи Tember Blanche.
Перемогу в Нацвідборі пророкують українській співачці Jerry Heil та її пісні під назвою When God shut the door. Артистка вже має велику популярність в Україні та за її межами, тому не дивно, що в лідери вибилася саме вона.
На п'яти співачці наступають TVORCHI, а завершує трійку передбачуваних фіналістів військовий скрипаль-віртуоз Moisei. Саме на цих артистів букмекери приймають найбільше ставок.
Цікаво, що український переможець Нацвідбору відразу потрапляє до фіналу конкурсу Євробачення-2023, яке відбудеться в травні в британському місті Ліверпуль.
Раньше три країни-учасниці зробили офіційні заяви про своє відмові їхати в Ліверпуль в 2023 році і від участі в Євробаченні-2023 по ряду причин, які неможливо залагодити до початку змагання.
Пізніше Європейська мовна спілка (European Broadcasting Union (EBU) оприлюднив офіційний список країн-учасниць у 67-му щорічному конкурсі Євробачення.
Інші новини:
- Виступали в Росії: хто з українських зірок ніколи не поїде на Євробачення
- Просто не впізнати: бородата переможниця Євробачення Кончіта Вурст змінилася до невпізнання
- Український національний відбір на Євробачення-2023: названі імена трьох суддів