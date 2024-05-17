Відомий телеведучий здивував схудненням на 20 кілограмів

Український телеведучий Костянтин Грубич розповів про те, як йому вдалося схуднути на 20 кілограмів.
Про це він поділився в інтерв'ю програмі "Наодинці". За словами знаменитості, він схуд завдяки статті, яку він прочитав у Криму, ще до війни.
"Ми їздили кілька років поспіль відпочивати в Судак, Крим. Ми заходимо в поїзд і на столах лежать журнали. Я поки доїхав до Сімферополя прочитав його "від і до", хоча він не відповідав моїм інтересам. Одна зі статей на всю сторінку - "як схуднути на 13 кг за 13 днів". І там була описана японська дієта. Я став на ваги і побачив 79 кіло. А я думав, що мав 63 кг. Думаю, буду робити фізичні вправи і через два тижні маю схуднути. І став на ваги - 80 кг. Це мене затригерило. довів себе до 60 кг і дуже здорово почувався", - розповів він.
Тим часом, за словами знаменитості, пізніше дієта перестала бути ефективною і йому довелося коригувати план харчування з дієтологом, щоб постійно почуватися добре.
"Якщо раніше я припиняв її і не набирав, то тепер знову набираю вагу. Після загибелі Олі (17-річна донька, яка загинула в ДТП - авт.) я довго нічим не займався. Вік чи що, але дієта вже не діє. Згодом під наглядом дієтолога з 72 кг став 67-68 кг. І це зберігається кілька років. Насилу, бо це вимагає старань. Я на цьому схиблений, але знаю, що якщо відпустити себе, то почнуться проблеми зі здоров'ям. У мене три дні на тиждень веганські, я їм без перекусів, п'ю достатню кількість води", - додав він.
Нагадаємо, раніше відомий український ведучий Костянтин Грубич розповів про незвичне знайомство з автором Вєрки Сердючки Андрієм Данилком і як він мав стати його кумом.
Нагадаємо, раніше українська акторка і народна артистка України Ольга Сумська зворушила Мережу зверненням до покійної матері в річницю її смерті. Анни Іванівни не стало в перші дні повномасштабного вторгнення.
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