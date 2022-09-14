Дочка путиністки Єгорової зі сльозами на очах розповіла, як та лупила її в дитинстві

Сніжана Єгорова та Стася Ровінська / колаж УНІАН та Instagram

Українська телеведуча і актриса Стася Ровінська відверто розповіла, що вважає свою матір, ведучу Сніжану Єгорову, яка підтримує президента-агресора РФ Володимира Путіна, "нікчемним створінням". Про це дівчина розповіла в інтерв'ю Ганні Олицькій для її YouTube-каналу.

Втім, відносини матері і дочки зіпсувалися ще задовго до того, як Єгорова публічно зізналася в симпатії до кривавої політики диктатора Путіна. Ровінська поділилася, що з самого дитинства перебувала в "неприємній атмосфері".

Дівчина не приховує, що, коли вона була маленькою, мама могла підняти на неї руку ‒ причому без вагомих на те причин. Ровінська навіть не стримала сліз, говорячи про своє дитинство.

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"Я довгий час думала, що це нормально. Що це треба терпіти. Це ж батьки. І коли мені пишуть:"Так само не можна, це ж твоя мама". Так можна. Не можна з дітьми так себе вести. Якщо ти відчуваєш, що це ненормально, і не важливо хто: мама, тато, чоловік, бабуся, подруга, треба йти з цих відносин. Я набагато краще почала себе почувати, коли я повністю перестала спілкуватися з мамою", – підсумувала Ровінська.

Нагадаємо, раніше Стася Ровінська розповідала про те, що разом з чоловіком та трьома дітьми переїхала до США. І зараз працює помічником продюсера в Нью-Йорку.

Тому вона поділилася новиною про те, що її запросили зніматися в кіно про Україну.

"Вчора була моя перша робота в американському кіно, головна роль, кіно про Україну і ще з однокурсницею Життя непередбачуване. Побажайте двом мрійникам удачі", - написала Ровінська.

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