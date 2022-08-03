Відомий репер Джиган з Одеси відсвяткував день народження з тортом у вигляді ракети

На метровому десерті була встановлена фігурка репера. Кухар підпалив торт, імітуючи "запуск ракети".
Російський репер Джиган, який сам родом з Одеси, отримав від дружини Оксани Самойлової цинічний подарунок - торт у вигляді ракети. Що цікаво, Джигану він сподобався, репер був приємно вражений. І це все попри те, що жителі його рідної Одеси щодня ховаються під звуки повітряної тривоги, а декого вже вбили російські ракети. Про це стало відомо із фото та відео, які репер публікував на своїй сторінці в Instagram.
Відомо, що торт-ракету привезли у заклад, де відбулася офіційна частина святкування. Після того, як торт викотили у зал, кухар підпалив його і всі дивилися на "запуск ракети".
Висота цього десерту досягла близько метра, а на глазурь була прикріплена літера G. На ньому також була розміщена їстівна фігурка Джигана.
Також стало відомо, що реперу подарували елітний Mercedes за 10 млн рублів (166 тис. доларів).
Нагадаємо, відомий український шоумен Анатолій Анатоліч написав невеличку казку, в якій жорстко вилаяв російських артистів українського походження, які мовчать про війну Росії проти України ‒ Регіну Тодоренко, Анну Седокову та Джигану (Дениса Устименка).
Україно-російську війну Анатоліч описав як різанину в лісі, в якому Путін в образі ведмедя руйнує все на своєму шляху і вбиває мирних жителів. А тим часом "тварини" роблять вигляд, що нічого не відбувається.
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