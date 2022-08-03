Відомий репер Джиган з Одеси відсвяткував день народження з тортом у вигляді ракети

Джиган відсвяткував день народження з тортом-ракетою / Колаж фото Instagram/iamgeegun, скріншот

Російський репер Джиган, який сам родом з Одеси, отримав від дружини Оксани Самойлової цинічний подарунок - торт у вигляді ракети. Що цікаво, Джигану він сподобався, репер був приємно вражений. І це все попри те, що жителі його рідної Одеси щодня ховаються під звуки повітряної тривоги, а декого вже вбили російські ракети. Про це стало відомо із фото та відео, які репер публікував на своїй сторінці в Instagram.

Відомо, що торт-ракету привезли у заклад, де відбулася офіційна частина святкування. Після того, як торт викотили у зал, кухар підпалив його і всі дивилися на "запуск ракети".

Джиган відсвяткував день народження з тортом-ракетою / скріншот

Висота цього десерту досягла близько метра, а на глазурь була прикріплена літера G. На ньому також була розміщена їстівна фігурка Джигана.

Джиган відсвяткував день народження з тортом-ракетою / скріншот

Також стало відомо, що реперу подарували елітний Mercedes за 10 млн рублів (166 тис. доларів).

Нагадаємо, відомий український шоумен Анатолій Анатоліч написав невеличку казку, в якій жорстко вилаяв російських артистів українського походження, які мовчать про війну Росії проти України ‒ Регіну Тодоренко, Анну Седокову та Джигану (Дениса Устименка).

Україно-російську війну Анатоліч описав як різанину в лісі, в якому Путін в образі ведмедя руйнує все на своєму шляху і вбиває мирних жителів. А тим часом "тварини" роблять вигляд, що нічого не відбувається.

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