Максим Галкін розпік владу РФ за ракетний обстріл Одеси: "Молитеся про мир, але посилаєте ракети"

Максим Галкін висловився про обстріл Одеси російськими військами / instagram.com/maxgalkinru

Російський актор і комік Максим Галкін продовжує публічно критикувати російську владу за війну в Україні. Цього разу артист звернувся до кремлівських ляльководів з питаннями, які, на жаль, продовжують залишатися риторичними.

Галкіна вражає лицемірство, з яким можновладці йдуть на Великдень до церкви, благаючи про мир, і при цьому віддають накази бомбити мирне населення в Україні.

"Я не можу не задати природних, мені здається, для кожної людини питань. Ось вчора напередодні світлого свята Великодня, в день сходження Благодатного вогню, летять крилаті російські ракети в житловий будинок в Одесі. Гине сім'я, гине тримісячна дитина. Як це все б'ється? Поясніть мені, як це? Почнемо з того, що крилаті ракети не повинні прилітати в житлові будинки і в будні дні, не тільки в свята. Але ви одночасно молитеся з Патріархом Єрусалимським про мир, ви, офіційні особи, ви везете Благодатний вогонь в Москву... І при цьому ця ж влада посилає ракети",- розмірковує комік.

Втім, прекрасно знаючи кремлівське керівництво, Галкін припустив, що високопоставлені чиновники продовжать робити вигляд, що вони не причетні до військових злочинів в Україні та світі, про які гуде все цивілізоване суспільство.

"Чи це знову не ми? Я вже чув пояснення, що це виявляється тому ці високоточні ракети потрапили в житловий будинок, тому що ППО українське збило ці ракети. Тобто не повинно працювати ППО, і тоді все буде добре?

У такій кількості страшних речей винна россіія, і при цьому говорить, що не винна. Звірства в Бучі? - Це не ми. Малайзійський "Боїнг"? - Це не ми. Маріуполь зрівняли з землею? Це не ми. В Одесу летить ракета? - Це ми, але не зовсім ми",- підвів підсумки кривавої політики кремля артист, і поставив питання, яке, на жаль, залишиться без відповіді, поки при владі жадібні до крові невинних людей, - "Все не ми. А ми що там робимо?"

Не забув Максим Галкін і висловити свої глибокі співчуття всім рідним загиблих, і привітати зі святом Великодня, який очорнили і полили кров'ю рашисти.читайте також"Найжахливіша Великодня ніч у житті": Катя Осадча пом'янула одеситку та її новонароджену доньку

Ракетний удар по Одесі

Окупанти 23 квітня завдали ракетний удар по Одесі. Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що ППО збила кілька ворожих ракет, що також підтверджують і місцеві. Мінімум одна з ракет впала і вибухнула. Один з місцевих згорів у своїй машині у дворі одного з будинків.

Оперативне командування" Південь " заявило про ймовірність повторного ракетного удару.

Угруповання ППО Повітряного командування" Південь " з 14:00 до 15:00 вела бойові дії зі знищення крилатих ракет ворога.

Ракети були запущені літаками стратегічної авіації ТУ-95. Бувши знищено два ворожих снаряди і два безпілотники, які імовірно здійснювали корекцію польоту. Відзначається, що дві ракети вразили військовий об'єкт і 2 в житлові будинки.

Глава офісу президента Андрій Єрмак повідомив про 8 загиблих і 18 поранених, серед загиблих тримісячна дитина.

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