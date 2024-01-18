Відомого українського стендапера побили під час концерту в Дніпрі

Український стендап-комік Андрій Пілат під час концерту заступився за колегу, гумористку Аллу Волкову, після чого був побитий глядачем. Це сталося в Дніпрі під час концерту коміків.
Як повідомляє Telegram-канал Дніпро Оперативний, під час виступу Волкової один з глядачів почав буянити в залі, потім і зовсім піднявся на сцену. Там він почав заважати гумористці і пробував вирвати з її рук мікрофон.
Дебошира швидко спустили зі сцени, проте полишати зал він відмовився. Тоді на допомогу прийшов Пілат, який зголосився провести хулігана до виходу. За це стендап-комік отримав потужний удар по вуху.
Андрій Пілат на своїй сторінці в Instagram вже прокоментував подію. У своїй заяві він зазначив, що не хоче, щоб таке повторювалося на стендапах українських коміків, але і роздувати з інциденту щось екстраординарне заради хайпу він не планує. Відчуває себе юморист нормально.
Дивіться відео неналежної поведінки глядача на стендап-концерті в Дніпрі:
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